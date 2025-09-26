Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kuraları çekildi

16:5826/09/2025, Cuma
IHA
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda eşleşmeler yapılan kura çekimi sonrası belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. eleme turu maçları; 28-29-30 Ekim tarihlerinde oynanacak. Eşleşmelerde kazanan taraf, 4. tura yükselmeye hak kazanacak.


Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda eşleşmeler şöyle:


Konyaspor - 12 Bingölspor

Esenler Erokspor - Ağrı 1970

Orduspor 1967 - Erbaaspor

Fatsa Belediyespor - Van Spor FK

Beykoz Anadolu Spor - Yalova FK

Çankaya Spor Kulübü - 1461 Trabzon FK

Kepez Spor Futbol - Özbelsan Sivasspor

Erciyes 38 Futbol - Ankara Keçiörengücü

Çorum FK - Kütahyaspor

Kahramanmaraş Spor - Ümraniyespor

52 Orduspor FK - Sarıyer

Bursa Yıldırım Spor Kulübü - Corendon Alanyaspor

Zonguldak Spor Futbol Kulübü - Bodrum FK

Antalyaspor - Bursaspor

Karacabey Belediye Spor - Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü

Muş Spor Kulübü - Menemen FK

Silifke Belediye Spor - Amed Sportif Faaliyetler

Kayserispor - Niğde Belediyesi Spor

1926 Bulancakspor - Iğdır FK

Pendikspor - Çorlu Spor 1947

Karaköprü Belediye Spor - Çaykur Rizespor

Gaziantep FK - Karabük İdmanyurdu Spor

Dersim Spor - Fethiyespor

Sakaryaspor - İnegölspor

Aliağa Futbol - Serik Spor Futbol

Isparta 32 Spor Kulübü - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri

Manisa FK - Muğlaspor

Kahta 02 Spor - Kasımpaşa

#Ziraat Türkiye Kupası
#Futbol
#TFF
