Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda eşleşmeler yapılan kura çekimi sonrası belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. eleme turu maçları; 28-29-30 Ekim tarihlerinde oynanacak. Eşleşmelerde kazanan taraf, 4. tura yükselmeye hak kazanacak.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda eşleşmeler şöyle:
Konyaspor - 12 Bingölspor
Esenler Erokspor - Ağrı 1970
Orduspor 1967 - Erbaaspor
Fatsa Belediyespor - Van Spor FK
Beykoz Anadolu Spor - Yalova FK
Çankaya Spor Kulübü - 1461 Trabzon FK
Kepez Spor Futbol - Özbelsan Sivasspor
Erciyes 38 Futbol - Ankara Keçiörengücü
Çorum FK - Kütahyaspor
Kahramanmaraş Spor - Ümraniyespor
52 Orduspor FK - Sarıyer
Bursa Yıldırım Spor Kulübü - Corendon Alanyaspor
Zonguldak Spor Futbol Kulübü - Bodrum FK
Antalyaspor - Bursaspor
Karacabey Belediye Spor - Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü
Muş Spor Kulübü - Menemen FK
Silifke Belediye Spor - Amed Sportif Faaliyetler
Kayserispor - Niğde Belediyesi Spor
1926 Bulancakspor - Iğdır FK
Pendikspor - Çorlu Spor 1947
Karaköprü Belediye Spor - Çaykur Rizespor
Gaziantep FK - Karabük İdmanyurdu Spor
Dersim Spor - Fethiyespor
Sakaryaspor - İnegölspor
Aliağa Futbol - Serik Spor Futbol
Isparta 32 Spor Kulübü - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri
Manisa FK - Muğlaspor
Kahta 02 Spor - Kasımpaşa