Stajyer maaşları asgari ücret seviyesine yükseltildi

Asgari ücretin %30 olarak kabul edilen stajyer maaşında yeni açıklamalar yapıldı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın stajyer maaşı ile ilgili açıklaması…

STAJYER MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "e-İnsan Programı"nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaz stajı yapacak öğrencilere stajyer maaşı ile ilgili müjdeyi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

“Gençlerimize bir de müjde vermek istiyorum. Ulusal Staj programlarının 2023 yılı başvurularını bugün itibariyle açıyoruz. Yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden miktarı 2023'den itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz. Staj sonrası öğrencilerimizin yarı zamanlı çalışmalarını temin etme amacıyla yetenek yönetim modelini de yaygınlaştırıyoruz.”

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STAJYER MAAŞLARI KAÇ LİRA?

Staj yapan öğrenciler net asgari ücretin yüzde 30'undan az olmamak kaydıyla ücret alıyor. 5500 lira olan asgari ücretle birlikte en az staj ücreti 1650 lira oldu.