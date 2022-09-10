Steak tartar nedir? Nasıl yapılır?

Steak Tartar çiğ öğütülmüş sığır etinden yapılan, genellikle üstüne çiğ yumurta sarısı ile servis edilen bir Fransız mutfağı klasiğidir. MasterChef’te birçok yarışmacının yapmaya çalıştığı Steak Tartar, sosyal medyanın da gündemine yerleşti. İşte Steak Tartar tarifinin yapılışı.
STEAK TARTAR MALZEMELERİ
> 250 gram biftek
> 1 yumurta
> 1 yemek kaşığı kapari
> 2 arpacık soğan
> 1 tutam maydanoz
> 2 tatlı kaşığı hardal
> 1 yemek kaşığı acı sos
> 1 yemek kaşığı balzemik sos
> 1 çay kaşığı tuz
> 1 tatlı kaşığı karabiber
STEAK TARTAR NASIL YAPILIR?
> Etinizi kıyma kıvamına gelene kadar kesin
> Etinizi 20 dakika buzdolabında bekletin
> Tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın
> Üstüne ince ince doğradığınız soğanları ekleyin
> Sosları da ekleyip iyice karıştırın
> Kalıp yardımı ile şekil verdiğiniz etinizin üstüne çiğ yumurta sarısını ekleyin
NOT: Steak tartar çiğ yendiği için yemeği bekletmeden tüketiniz.