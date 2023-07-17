hakkında son gelişmeler kamuda çalışan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs seçiminin kesin sonuçlarını açıklamasının ardandan Meclis’e girmeye hak kazanan milletvekilleri genel kurulda yemin ederek görevlerine başladı. Yeni Meclis'in ilk gündem maddelerinden biri taşeron işçilere yönelik düzenlemeler olacak. taşerona kadro ne zaman verilecek 2023? İşte, haberin ayrıntıları.
Torba yasada taşerona kadro var mı?
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, seçimlerden sonra taşeron işçinin Meclis'te yer alacağını açıklamıştı.
90 bin taşerona kadro
verilmesini öngören düzenlemenin Meclis'ten geçmesi bekleniyor.
90 bin taşerona kadro verilmesini öngören düzenlemenin 2. yeni torba yasa maddeleri arasında yer alması bekleniyor ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.
Taşeron işçiye kadro ne zaman Meclis’e gelecek?
Yeni Meclis'in açılmasının ardından gündeme gelecek ilk konunun taşerona kadro olması bekleniyor. Yaklaşık 100 bin işçiyi kapsayan düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi ön görülüyor. Konuyla ilgili seçim öncesi açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Vedat Bilgin de seçimlerden sonra taşeron işçinin Meclis'te yer alacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni Bakanlar Kurulu Kabinesi ilk toplantısını 6 Haziran Salı günü gerçekleştirecek. Kabinenin masasındaki konulara arasında
taşerona kadro düzenlemesi
de yer alacak.
Taşeron işçiler ne zaman kadroya geçecek?
Seçimlerden önce 2023 nisan ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı
hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu. Bilgin yaptığı açıklamada şunları söylemişti; Mazeret ve tayin gibi sorunlar çözülebilir, onların imkanları var. Taşeron işçiliği konusunda çalıştık. Her bir konuyu bir dosya çalışmasıyla çalıştık. Bütün dosyaları kapata kapata gittik.
Dosyalarımızdan biri de taşeron işçiliğiydi. Deprem oldu, çalışmalara ara verdik. En son oturuma geçici işçileri yetiştirdik. Taşeron işçilere söz verdim. Önümüzde duruyor, bunu Meclis'i açar açmaz gerçekleştireceğiz. Seçime endeksleyerek konuşmuyorum. Seçimi zaten biz kazanacağız. Ben olurum veya bir başka arkadaşım olur.”
Taşerona kadro ne zaman Resmi Gazete’de yayınlanır?
Çalışmanın sona ermesiyle konu TBMM Genel Kurulu’na aktarılacak. TBMM Genel Kurulu’ndan geçtikten sonra
’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
Taşerondan kadroya geçecekler kimler?
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Atalay görüşmeye ilişkin, "
Ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var. Ana başlık oydu. Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz. Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi
" diye konuşmuştu.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, taşerona kadroyu tekrar gündeme taşıdı. Kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro sorunun devam ettiğini belirten Atalay, "
Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor
." dedi.
Kadroya geçecek taşeron işçilerin şartları belli oldu mu?
Taşeron işçiye kadro şartları
merak ediliyor. Taşeron işçiler kadroya alınmak için devlet memurluğuna atanmada gereken şartları taşıyacak.
Taşeron işçiler memur olacak mı?
Taşeron işçiler 'özel sözleşmeli personel' pozisyonunda istihdam edilecekler. Yani memur olamayacaklar ama kadrolu sayılacaklar.
Taşeron kadro sözleşemeleri kaç yıllık yapılacak?
Taşeron kadro sözleşemeleri 3'er yıllık olacak.
Taşeron işçilerin kadro için sınava girecek mi?
Taşeron işçilerin kadro durumu belediyeler ve kamu kanadında farklı olacak. Kamuya geçişte sınav yapılacak.
Taşeron kadro için yaş sınırı var mı?
Yaş sınır emeklilikle ilintili. Emekli aylığı almaya hak kazanmış taşeron işçi bu kadrodan yararlanamayacak.
Kadroya alınacak taşeron işçilerin işe giriş tarihleri ne zaman?
Kadroda şartlardan biri de tarihle ilgili. Taşeron işçilerin kadroya girebilmesi için 1 Kasım 2015'ten önce işe girmiş ve halen çalışıyor olması gerekecek. 1 Kasım 2015'ten sonra işe giren taşeron işçiler kadrodan yararlanamayacak.
Taşeron işçinin pozisyonunda değişiklik olacak mı?
Taşeron işçiler çalıştıkları kurumda kadrolu olduktan sonra aynı işi yapmaya devam edecek.
Taşeron maaşları değişecek mi?
Mevcut ücreti üzerinden maaş almaya devam edecek.
Taşeron kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor?
Kamuda ve belediyelerde tam zamanlı çalışanlar düzenlemeden yararlanacak.
Taşeron işçilerin mali hakları nasıl belirlenecek?
Taşeron işçilerin kadroya alındıktan sonra hakları toplu sözleşmeyle belirlenecek.
Taşeron prim hesabı nasıl yapılacak?
Kamuya geçtikten sonra emeklilik sisteminde 4/A kapsamında değerlendirilecekler.