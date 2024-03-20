Çocukları oruç tutmaya alıştırmak ve İslamiyet'i öğretmek amacıyla ortaya çıkan tekne orucu, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte gündemdeki yerini aldı. Peki tekne orucu nasıl, saat kaça kadar tutulur?
Tekne orucu nedir?
Çocukların, günün sadece bir bölümünü oruçlu geçirmesi 'Tekne Orucu' olarak adlandırılmıştır. Tekne orucu sayesinde çocuklara oruç tutma alışkanlıkları kazandırılır ve Ramazanın manevi havasını hissederler.
Tekne orucu nasıl, kaç saat tutulur?
Tekne orucu çocukların belli bir süre boyunca oruç tutmaları anlamına gelmektedir. İsterlerse sabahtan öğleye kadar, isterlerse öğleden akşama kadar tutabilirler.
Tekne orucu ne zaman tutulur?
Oruç kavramını, 6 yaşına kadar olan çocuklara soyut kelimelerle değil somut kelimelerle anlatmak gerekir. “İnancım gereği tutuyorum, ibadettir ya da oruç tutmak farzdır” gibi açıklamaları 6 yaşından büyük çocuklar için yapmak daha anlamlıdır. 6 yaşa kadar ise daha çok “sağlığa, mutluluğa” vurgu yapılması çocukların daha iyi anlamasını sağlar. Önemli noktalardan biri de korkutucu ifadelerden uzak durulması gerektiğidir. İnançla, ibadetle ilgili her konu çocuğa sevgi ile anlatılmalıdır.