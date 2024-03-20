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Tekne orucu nedir, nasıl tutulur? Tekne orucu kaç saat tutulur?

Tekne orucu bir Anadolu geleneğidir. Tekne orucu, Ramazan Bayramı'nın manevi ruhunu çocuklara aşılamak ve sağlık açısından oruç tutması riskli olan bireylerin huzurlu olmasını sağlamak için tutulan oruca verilen isimdir. Eski çağlardan beri uygulanan Tekne orucunun ne ve nasıl olduğu pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Tekne orucu nedir? Peki, tekne orucu nasıl tutulur, ne zaman açılır? İşte tekne orucu saati ve merak edilenler...

16:04 - 20/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 16:05 - 20/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Tekne orucu
Tekne orucu

Çocukları oruç tutmaya alıştırmak ve İslamiyet'i öğretmek amacıyla ortaya çıkan tekne orucu, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte gündemdeki yerini aldı. Peki tekne orucu nasıl, saat kaça kadar tutulur?

Tekne orucu nedir?

Çocukların, günün sadece bir bölümünü oruçlu geçirmesi 'Tekne Orucu' olarak adlandırılmıştır. Tekne orucu sayesinde çocuklara oruç tutma alışkanlıkları kazandırılır ve Ramazanın manevi havasını hissederler.

Tekne orucu nasıl, kaç saat tutulur?

Tekne orucu çocukların belli bir süre boyunca oruç tutmaları anlamına gelmektedir. İsterlerse sabahtan öğleye kadar, isterlerse öğleden akşama kadar tutabilirler.

Tekne orucu ne zaman tutulur?

Oruç kavramını, 6 yaşına kadar olan çocuklara soyut kelimelerle değil somut kelimelerle anlatmak gerekir. “İnancım gereği tutuyorum, ibadettir ya da oruç tutmak farzdır” gibi açıklamaları 6 yaşından büyük çocuklar için yapmak daha anlamlıdır. 6 yaşa kadar ise daha çok “sağlığa, mutluluğa” vurgu yapılması çocukların daha iyi anlamasını sağlar. Önemli noktalardan biri de korkutucu ifadelerden uzak durulması gerektiğidir. İnançla, ibadetle ilgili her konu çocuğa sevgi ile anlatılmalıdır.



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1 saat önce
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