​ Süre doldu, ilk cezalar geldi

Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram'a 10'ar milyon tl'lik ceza.

Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketlerine, temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüklerini yerine getirmeleri için verilen süre doldu. Dünyanın önde gelen sosyal ağ sağlayıcılarından VK, Türkiye temsilcisinin bilgilerine ilişkin BTK’ye bildirimde bulundu. Temsilcinin bilgileri de VK’nin internet sitesinde yayımlandı.

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126 ŞEHİRDE OFİS VAR TÜRKİYE’DE YOK

Yasal sürenin sona ermesinin ardından BTK tarafından temsilci bildiriminde bulunmayan başta Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube ve TikTok olmak üzere sosyal ağ sağlayıcılarına ise 10’ar milyon lira ceza verildi. Dünyanın çeşitli ülkelerinde temsilcisi bulunan ve ofisler açan sosyal ağ sağlayıcıların Türkiye’de gerekli adımı atmamaları tepki çekti. TikTok’un dünyanın farklı ülkelerinde 126 şehirde ofisi bulunuyor.

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10’AR MİLYON LİRA İDARİ PARA CEZASI

Türkiye’de temsilci belirlemeleri için verilen süre, 2 Kasım’da sona erdi. Söz konusu süre içinde sosyal medya şirketlerinden bazıları Türkiye temsilcisini belirleyerek BTK’ye bildirdi. Verilen sürede Türkiye’de henüz temsilci belirlemeyen sosyal medya şirketlerine BTK tarafından 10’ar milyon lira idari para cezası verilmeye başlandı.

CEZA ÜÇ KATINA ÇIKIYOR

Cezanın tebliğinden itibaren 30 gün içinde yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde ilgili sosyal medya şirketlerine bu defa 30 milyon lira idari para cezası kesilecek. İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülük de uygulanmazsa Türkiye’de mukim vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal medya şirketine reklam vermesi yasaklanacak. Verilen reklam yasağı kararı, Resmi Gazete’de yayımlanacak.

Bunlar yerine getirilmezse sosyal medya platformların internet trafiği bant genişliği yüzde 90’a kadar daraltılacak.