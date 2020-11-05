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Teknoloji Süre doldu, ilk cezalar geldi
SOSYAL MEDYA

​ Süre doldu, ilk cezalar geldi

Süre doldu, ilk cezalar geldi

Türkiye’de temsilci bulundurmayan Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram gibi sosyal medya devlerine 10’ar milyon TL’lik ilk cezalar kesildi. 30 gün içinde temsilci atanmazsa bu ceza 30’a milyon TL’ye çıkarılacak ve reklam yasağı uygulanacak. Son aşamada ise sitelere erişim kısıtlaması gelecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram'a 10'ar milyon tl'lik ceza.
Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram'a 10'ar milyon tl'lik ceza.

Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketlerine, temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüklerini yerine getirmeleri için verilen süre doldu. Dünyanın önde gelen sosyal ağ sağlayıcılarından VK, Türkiye temsilcisinin bilgilerine ilişkin BTK’ye bildirimde bulundu. Temsilcinin bilgileri de VK’nin internet sitesinde yayımlandı.

Süre doldu: Sosyal medya devlerine 10'ar milyon TL ceza
EKONOMİ
Süre doldu: Sosyal medya devlerine 10'ar milyon TL ceza

126 ŞEHİRDE OFİS VAR TÜRKİYE’DE YOK

  • Yasal sürenin sona ermesinin ardından BTK tarafından temsilci bildiriminde bulunmayan başta Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube ve TikTok olmak üzere sosyal ağ sağlayıcılarına ise 10’ar milyon lira ceza verildi. Dünyanın çeşitli ülkelerinde temsilcisi bulunan ve ofisler açan sosyal ağ sağlayıcıların Türkiye’de gerekli adımı atmamaları tepki çekti. TikTok’un dünyanın farklı ülkelerinde 126 şehirde ofisi bulunuyor.

Facebook Türkiye'de temsilcilik açmayacak
TEKNOLOJİ
Facebook Türkiye'de temsilcilik açmayacak

10’AR MİLYON LİRA İDARİ PARA CEZASI

Türkiye’de temsilci belirlemeleri için verilen süre, 2 Kasım’da sona erdi. Söz konusu süre içinde sosyal medya şirketlerinden bazıları Türkiye temsilcisini belirleyerek BTK’ye bildirdi. Verilen sürede Türkiye’de henüz temsilci belirlemeyen sosyal medya şirketlerine BTK tarafından 10’ar milyon lira idari para cezası verilmeye başlandı.

CEZA ÜÇ KATINA ÇIKIYOR

  • Cezanın tebliğinden itibaren 30 gün içinde yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde ilgili sosyal medya şirketlerine bu defa 30 milyon lira idari para cezası kesilecek. İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülük de uygulanmazsa Türkiye’de mukim vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal medya şirketine reklam vermesi yasaklanacak. Verilen reklam yasağı kararı, Resmi Gazete’de yayımlanacak.

Bunlar yerine getirilmezse sosyal medya platformların internet trafiği bant genişliği yüzde 90’a kadar daraltılacak.

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