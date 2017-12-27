1 trilyon dolarlık dava açıldı

Apple’ın güncelleme sonrası eski cihazların yavaşlattığına dair itirafı başına bela olmaya başladı. Açıklamanın ardından hakkını aramak isteyen tüm kullanıcılar bir bir teknoloji devine dava açmaya başladı. Geçtiğimiz aydan bu yana toplamda 9 dava açılan Apple, cihazın performanısının batarya değişimi ile normala döneceğini açıklasa da davaların önüne geçemedi.

Bildiğiniz gibi Apple, cihazlarında kullandığı Li-Ion pillerin örünün yüzde 80’in altına düşmesi durumunda yaptığı güncelleme ile cihazların performansını düşürdüğünü açıkladı. Ani kapanmalara ve hızlı batar ya tüketiminin önüne geçmek için bu hamleli yaptığını belirten Apple, bu hareketi ile batarya performansını arttırarak kullanıcılarına daha iyi bir kullanım deneyimi sunduğunu iddia etti. Ama bu tüm kullanıcılarının sinirlenmesine neden oldu.

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Bu duruma sinirlenen Violetta Mailyan ve bir grup avukat ise rekor bir tazminat davası açtı. Açılan davada 999,999,999,000 dolar tazminat talep eden Violetta Mailyan ve bir grup avukat, bu dava ile ABD’li teknoloji devini zora sokacak gibi görünüyor.

Fakat açılan davada istenen rakamın çok uçuk olması gerekçesi ile davanın kararı merakla bekleniyor. Apple’ın toplam değerinden de yüksek bir tazminat mahkemece kabul edilir mi? Aşikar. Lakin bu rakamın küçücük bir hanesini bile mahkemenin kabul etmesi ABD’li teknoloji devi Apple’a büyük bir darbe vurmaya yetecektir.

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Duruma ilişkin açılan davaların yakın zamanda karara bağlanması bekleniyor. Her geçen gün artan davalarında birleşmesi ile birlikte Apple büyük bir zarara uğrayacak mı? Onu da açıklanan dava sonuçları belirleyecek.