Teknoloji 113 yıl sonra içinden 130 milyar dolarlık altın çıktı
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113 yıl sonra içinden 130 milyar dolarlık altın çıktı

Tam 113 yıl önce denizin dibini boylayan Rus savaş gemisi Güney Koreli bir kurtarma ekibi tarafından bulundu. Geminin 130 milyar dolar değerinde altın taşıdığı söyleniyor.

Haber Merkezi Diğer
Geminin içindeki altının bugünki değeri tam 130 milyar dolar değerinde.
Geminin içindeki altının bugünki değeri tam 130 milyar dolar değerinde.

Güney Koreli bir kurtarma ekibi, tam 113 yıl önce batan Rus savaş gemisinin enkazının bulunduğunu açıkladı. Rus-Japon Savaşı sırasında batan Dmitri Donşkoy isimli geminin, yaklaşık 130 milyar dolar değerinde altın içerdiği düşünülüyor.

Zırhlı kruvazör tipi bir savaş gemisi olan Dmitri Donşkoy, ilk kez 1885 yılında yelken açmıştı. 5800 ton ağırlığındaki gemi, Rus ve Japon imparatorlukları arasındaki Tsushima Muharebesi'nde yer alıyordu. Rusya, muharebenin kaybedilmesinin ardından Dmitri Donşkoy'un Japonların eline geçmesini önlemek için gemiyi denizin dibine gönderme kararı aldı.

İddialara göre Dmitri Donşkoy, battığı sırada Rus İmparatorluk Donanması'nın İkinci Pasifik Filosuna ait tüm altın ikmalini üzerinde taşıyordu. Altınların bugün tahmini 130 milyar dolar seviyesinde bir değere sahip olduğu düşünülüyor. Yani Rusya'nın 2017 yılında savunma için ayırdığı 61 milyar dolarlık bütçenin iki katından daha fazla.

Haber 7’nin haberine göre daha önce birçok şirket Dmitri Donşkoy'u keşfetme girişimde bulunmuş ancak hiçbirisi başarıya ulaşamamıştı. Shinil Group isimli Güney Koreli şirket, gemi enkazının Ulleungdo adasından 1.3 kilometre uzaklıkta ve denizin 434 metre derinliğinde bulunduğunu açıkladı.

Dmitri Donşkoy gerçekten de söylendiği gibi 130 milyar dolar değerinde bir altın içeriyor mu şu an için belli değil. Çin, Kanada, İngiltere ve Güney Koreli şirketlerden oluşan uluslararası bir ekip altınları çıkarmak için önümüzdeki aylarda girişimlere başlayacaklarını söylüyor. Ekibin başarıya ulaşması halinde çıkarılan altınların yüzde 50'si Rusya'ya verilecek.

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