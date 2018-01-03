2. Dünya savaşında kullanılan ürün Ebay’da satışa sunuldu

Dünyanın önde gelen e-ticaret sitelerinden biri olan Ebay’da bildiğiniz gibi bazen garip ürünler satışa çıkarılıyor. Bu satışa çıkarılan ürünler genelde satışa sunulması tuhaf olarak görülen ürünler oluyor. Kısa süre önce ise satışa koyulan üründe yine bunlar arasında yerini alıyor.

Ebay’da bu sefer satışa koyulan ZEISS IKON Me 109 adındaki ürün, eski Alman savaş uçaklarında kullanılan bir kamera. İlk bakıldığında bir bombayı andıran kamera 7 kilogram ağırlığa sahip. İkinci dünya savaşında Messerschmitt üretimi savaş uçaklarında kullanılan bu kamera, pilotun vuracağı hedefi vurup vurmadığını gösteriyor. Uçakta bulunan makineli tüfeğin altına konumlandırılan kamera, makineli tüfekle birlikte devreye giriyor ve görüntü kaydetmeye başlıyor.

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O zamanın teknolojisi düşünüldüğünde iyi bir görüntü kalitesi vaat etmeyen kamera 16mm film kullanıyor. Ve 2000 kare görüntüyü tek seferde kaydedebiliyor. Yapılan operasyonun neticesi ise pilot iniş yaptıktan sonra izlenebiliyor.

Ebay üzerinde 7 bin dolar fiyat etiketi ile satışa sunulan kamera, tasarımı ve özellikleri ile görenleri hayrete düşürmeye yetiyor. Bu kameralar ile 1944 yılında çekilmiş bir görüntü de aşağıdaki videoda izlenebiliyor.