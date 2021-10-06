4 maddede dijital kopuş

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, 4 maddede önceki gün yaşanları anlattı. Demircan, Facebook, Whatsapp ve Instagram sisteminde de yaşanan sorunun sebeplerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

1- NEDEN ÇÖKTÜ?

DNS adı verilen bir sistem var ve internette bir kolaylık sağlar. Normalde bizim web sayfalarına ulaşmamız için IP numaraları yazmamız gerekiyor. Fakat DNS sistemleri sayfalara sadece alan adı yazarak ulaşmamızı sağlar. Mesela “www.facebook.com” dediğimizde doğrudan aslında o IP’ye gider ve IP’den sunucuya ulaşır. Biz de Facebook sayfasını görürüz ya da uygulamada Facebook açılır. İşte bu DNS konfigürasyonundaki bir hatadan dolayı bu sorunun yaşandığıyla dair öngörülerimiz var.

2- INSTAGRAM VE WHATSAPP NEDEN ETKİLENDİ

Facebook’la birlikte Instagram ve Whatsapp da çöktü. Bu uygulamaların tamamı aynı şirketler grubuna ait ve büyük bir ihtimalle bilgiler aynı veri merkezinde barınıyorlar. Ancak bu konuda net değil. Çünkü şirket bu bilgileri ve açıklama yapmaları gerekiyor.

3- BİLGİLER SIZMIŞ OLABİLİR Mİ?

Bizde kişisel verilerin korunması için KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kurulu) olduğu gibi ABD’de de GDPR sistemleri var. Bu GDPR içerisindeki kurallar gereği herhangi bir veri sızıntısını raporlamak zorundalar. Eğer böyle bir veri sızıntısı olsaydı, bunu mutlaka rapor ederlerdi.

4- VERİLERİMİZİ NASIL KORURUZ?

Verilerin başkalarının eline geçmemesi için gizlilik kararlarımıza özen göstermemiz gerekiyor. Hesaplarımızın iki faktörlü doğrulamalara açık olması lazım.. Önlemleri aldığınızda sadece kendinizi değil ailenizi ve çevrenizi de korumuş olursunuz. Diğer önemli olan mesele paranızın güvende olması. Bankacılık işlemlerini çok güvenli ortamlardan yapmamız gerekiyor. Her türlü bankacılık işlemlerini ve internet alışverişlerinizi olabildiğince mobil teknolojilerle gerçekleştirmelisiniz.