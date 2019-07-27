5G uyumlu milli antenle ilk sinyal

Türkiye’de üretilen yerli ve milli teknolojiler her geçen gün daha da ivme kaydediyor. Bu çerçevede son haber de, Turkcell ve Aselsan işbirliğinden geldi. Halen 4.5G şebeke kurulum çalışmalarını sürdüren ve altyapısını 5G uyumlu ekipmanlarla yapılandıran Turkcell, milli gururumuz ASELSAN’ın ürettiği antenleri ilk olarak İstanbul Pendik’te canlı şebekesinde kullanmaya başladı.

SÜREÇTE AKTİF ROL ALDI

Bu adımla Turkcell, yerli 5G uyumlu antenleri 4.5G mobil şebekesinde kullanmaya başlayan ilk operatör oldu. Baz istasyonlarındaki antenleri, yerli ve milli ürünlerle değiştirme hedefiyle yola çıkan Turkcell, ihtiyaçlarını ASELSAN ile paylaştı ve anten geliştirilme sürecinde yer aldı. 2016’da başlanan prototip çalışmaları, 2018’de Ankara ve İstanbul olmak üzere iki canlı sahada gerçekleştirilmişti. 4.5G şebekesinde kullanılacak antenler için ASELSAN ile Turkcell arasında 2017 Ocak ayında imzalanan işbirliği sözleşmesinin ardından ise 2018 Eylül ayında da 2030 adet anten siparişi için tedarik anlaşması yapılmıştı.

YURT İÇİNDE ÜRETİMİ DESTEKLİYORUZ

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Türkiye’nin teknoloji tüketen değil, üreten ülke olması yolunda çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. İletişim hizmetlerimizde kullandığımız teknolojilerin de yurt içi olanaklarla üretilmesi için çalışıyoruz. Turkcell’in girişimleriyle geliştirilmeye başlayan ASELSAN’ın ürettiği antenleri canlı şebekemizde kullanmaya başladık” dedi.

1975’TEN BU YANA MİLLİ GURURUMUZ

ASELSAN Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Bayram Gençcan ise “ASELSAN, 1975’ten beri yerli ve milli haberleşme sistemleri için çalışıyor. Bugün, Ekim 2018’de Turkcell ile birlikte başladığımız Yerli 4.5G Baz İstasyonu Anteni Üretim projemizin ürünlerinin canlı şebekelerde kullanımına başlanıyor. Mutluyuz, gururluyuz. Teknolojik ve maliyet açısından yabancı ürünlerle rekabet edilebilir bir düzeye gelmiş bulunmaktayız. Canlı şebekelerde kullanımıyla beraber sahalardan gelecek bilgilerin geliştirmelerimize daha fazla ışık tutacağını düşünüyoruz. 4.5G’de kazandığımız bilgi ve tecrübe ve Turkcell’in destekleri ile 5G’de de ülkemiz için ürünler vermeyi planlıyoruz” diye konuştu.

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YIL SONUNA KADAR BİN ANTENE ULAŞILACAK

İlk aşamada ASELSAN üretimi yaklaşık 1000 antenin yıl sonuna kadar Turkcell’e ait 250 baz istasyonunda kullanılmaya başlanması hedefleniyor.