70 yeni emoji geliyor

​iOS 12.1 güncellemesi ile birlikte tüm Apple kullanıcıları yeni emojileri kullanabilecek.

Apple, 17 Temmuz’da Dünya Emoji Günü’ne özel olarak iOS 12 ile gelecek 70 yeni emojiden bir kısmını tanıtmıştı. Aralarında nazar boncuğu emojisinin de bulunduğu bu emojiler, IOS kullanıcıları tarafından sabırsızlıkla bekleniyordu.

Unicode 11 emoji seti iOS 12.1 beta sürümü ile nihayet iPhone, iPad, iPod Touch, Mac ve Apple Watch cihazlarında yerlerini aldı. iOS kullanıcıları ile buluşacak yepyeni emojiler şu şekilde:

Donanımhaber'de yer alan habere göre iOS 12 ile gelmesi en çok talep edilen emojilerden biri de şüphesiz kızıl saçlı emoji setiydi. Yeni emoji setinde kızıl saçlı emojilere yer veren Apple, aynı zamanda kel, beyaz saçlı ve kıvırcık saçlı emojilere de yer vermiş. Bu bakımdan pek çok iOS kullanıcısının kalbini kazandı diyebiliriz. Yeni gelen hayvan emojileri arasında rakun, lama, hipopotam, kanguru, porsuk,kuğu, tavus kuşu, papağan, ıstakoz, sinek emojileri yer alıyor.

Yeni gelen hayvan emojileri arasında rakun, lama, hipopotam, kanguru, porsuk,kuğu, tavus kuşu, papağan, ıstakoz, sinek emojileri yer alıyor.

Yeni gelen surat ifadeleri arasında kalpler saçan gülücük, donan surat ifadesi ve ağzı yanan surat emojisi gibi pek çok farklı emoji bulunuyor

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Yeni gelen yemek emojileri arasında mango, marul, donut, cupcake ve krem karamel gibi pek çok farklı yiyecek emojisi yer alıyor.

Unicode 11 emoji setinde ayrıca pusula, nazar boncuğu, bavul, satranç taşı, yangın gibi pek çok yeni ve ilginç emoji bulunuyor.

Yeni emojiler şu an için yalnızca kısıtlı sayıda iOS kullanıcısı tarafından kullanılabiliyorlar. Ancak iOS 12.1’in herkese açık sürümünün yayınlanmasıyla birlikte tüm kullanıcılar tarafından kullanabilmeye başlayacaklar.