72 saatte bir uzay aracı üretecek

20 YIL GEREK DEMİŞTİ

ABD’li roket ve uzay aracı üreticisi SpaceX şirketinin CEO’su Elon Musk, Mars’ta koloni kurma hayalini gerçekleştirmek için yeni fikrini paylaştı. SpaceX’te bir toplantıda yeni fikrinin detaylarını aktaran Musk, üç günde bir yeniden kullanılabilir roket ve uzay aracı üretmek istediğini söyledi. Musk, daha önce Mars’ta koloni için bin adet Starship uzay aracı ve 20 yıl gerektiği öngörüsünde bulunmuştu.

KADROYU GENİŞLETİYOR

Starship adı, uzay aracının kendisi ve onu taşıyan yeniden kullanılabilir Super Heavy Roketi için birlikte kullanılıyor. Ars Technica muhabiri Eric Berger’in aktardığına göre şirket 3 günde bir bu gemilerden üretmek üzere kadrosunda genişlemeye gidecek. SpaceX, halihazırda Güney Teksas’taki Fırlatma Alanı’nda roketleri inşa etmeleri için 225 personeli daha işe almış ve çalışan sayısı 500’ü geçmişti.

‘YENİDEN KULLANILMALI’

Berger’e göre Musk her geminin yeniden kullanılabilir olmasını ve 41 ton ağırlığı taşıyabilmelerini istedi. Musk’la birlikte toplantıya katılan Berger, “Musk, fabrikanın neden tüm saatlerde işlemediğini, işlerin neden istediği kadar hızlı olmadığını bilmek istedi” diye yazdı. SpaceX CEO’su, Mars’ta sürdürülebilir bir koloni için en az 1 milyon ton ham madde ve ekipmanın gerekeceğini kaydetmişti.

DRAGON İSTASYONA ULAŞTI

SpaceX’in kargo mekiği, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) vardı. Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) astronotları Andrew Morgan ve Jessica Meir, yaklaşık

2 ton deney ve ihtiyaç malzemesini taşıyan Dragon mekiğini istasyonun robot koluyla yakaladı. Kargo mekiğinin ayrıca UUİ’deki mürettebat için greyfurt ve domates gibi yiyeceklerin yanı sıra birçok markanın şekerlemelerini taşıdığı belirtildi. Dragon’un numunelerle Dünya’ya dönmeden önce bir ay UUİ’de kalacağı ifade edildi. Bu, SpaceX’in Dragon ile NASA adına gerçekleştirdiği 20’nci başarılı ikmal seferi oldu.

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Starship iki sene sonra Ay’a inebilir

Starship

Yapıldığında yüksekliği 118 metreye ulaşacak olan Starship, 100 yolcu ve 100 tona kadar kargo taşıyabilecek. Roket, yeniden kullanılabilecek şekilde tasarlanıyor ve her fırlatılışı 5 milyon dolara mal olacak. Söz konusu sistemin uzaya yük ve yolcu taşıma maliyetini önemli oranda azaltacağı iddia ediliyor. Starship’in, 2022’de Ay’a indirilmesi hedefleniyor.