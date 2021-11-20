ABD'de Instagram'a soruşturma: Çocuklara zarar veriyor

ABD’de Massachusetts, Nebraska ve New York eyaletleri, Instagram ile çatı şirket Meta’nın (Facebook) çocukları nasıl hedef aldığını araştırmak için soruşturma başlattı. Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi eyaletlerden oluşan grup, tüketici koruma yasalarının çiğnenip çiğnenmediğini belirlemek için Instagram ve Facebook’un ana şirketi Meta’yı araştırıyor. Araştırma, eski bir çalışanının, Mark Zuckerberg’ün sahibi olduğu şirketin ürünlerinin çocuklara zarar verebileceğini bildiğine dair ifade vermesinin ardından geldi.

Mark Zuckerberg

SON DERECE TEHLİKELİ

Soruşturmayı duyuran Demokrat Partili Massachusetts Başsavcısı, “Meta, Instagram’ın gençler arasında depresyon, yeme bozuklukları ve intiharla bağlantılı olduğunu biliyor. Herhangi bir yasanın çiğnenip çiğnenmediğini belirleyeceğiz” dedi. Cumhuriyetçi Nebraska Başsavcısı, şirketin çocukları daha uzun ekran süresi etkileşimi ve veri çıkarma için manipüle ettiğini iddia ederken, New York Başsavcısı ise “Bu platformlar son derece tehlikeli ve gençlerde hem fiziksel hem de zihinsel zarara neden oluyor” açıklamasında bulundu.