AB'den TikTok'a ağır ceza yolda: Sebebi çocuk mahremiyeti

Senegal'de sosyal medya platformu TikTok'a erişim engeli getirildi. İletişim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "TikTok'un, kötü niyetli kişilerin ülkenin istikrarını tehdit eden nefret dolu ve yıkıcı mesajlar yaymak için tercih ettikleri bir uygulama olduğu" belirtildi.