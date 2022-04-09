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Teknoloji MSB Açık Deniz Karakol Gemisinin üretimine geçildiğini duyurdu
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MSB Açık Deniz Karakol Gemisi’nin üretimine geçildiğini duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, yerli ve gelişmiş teknolojilerle inşa edilecek olan Açık Deniz Karakol Gemisi’nin (ADKG) üretimine geçildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
Açık Deniz Karakol Gemisi nedir?
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Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için yerli ve gelişmiş teknolojilere sahip bir şekilde inşa edilecek olan Açık Deniz Karakol Gemisi’nin (ADKG) üretimine geçildiğini duyurdu. Geminin teknik özelliklerine ait bilgilerin yer aldığı bir gönderiyi sosyal medya hesabından paylaşan MSB, şu ifadelere yer verdi:

“Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız için yüksek yerlilik ve gelişmiş teknoloji ile inşa edilecek Açık Deniz Karakol Gemisi’nin üretimine geçildi. Deniz Kuvvetlerimize ve asil milletimize hayırlı olsun.”

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