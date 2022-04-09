MSB Açık Deniz Karakol Gemisi’nin üretimine geçildiğini duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için yerli ve gelişmiş teknolojilere sahip bir şekilde inşa edilecek olan Açık Deniz Karakol Gemisi’nin (ADKG) üretimine geçildiğini duyurdu. Geminin teknik özelliklerine ait bilgilerin yer aldığı bir gönderiyi sosyal medya hesabından paylaşan MSB, şu ifadelere yer verdi:

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız için yüksek yerlilik ve gelişmiş teknoloji ile inşa edilecek Açık Deniz Karakol Gemisi’nin üretimine geçildi. Deniz Kuvvetlerimize ve asil milletimize hayırlı olsun.@MSB_ASFAT pic.twitter.com/dXMhBF7v7R — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 9, 2022

“Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız için yüksek yerlilik ve gelişmiş teknoloji ile inşa edilecek Açık Deniz Karakol Gemisi’nin üretimine geçildi. Deniz Kuvvetlerimize ve asil milletimize hayırlı olsun.”

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