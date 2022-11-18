Amazon CEO'su işten çıkarmaların gelecek yıla kadar uzayacağını söyledi

Çalışanlara gönderilen bir notta Jassy, şirketin bünyesinde çalışan işçilere işten çıkarmalar hakkında bilgi verdiğini söyledi.

Jassy, "Yaklaşık bir buçuk yıldır bu görevdeyim ve şüphesiz bu, son birkaç yılda, özellikle de pandeminin kalbinde, verdiğimiz en zor karardı'' ifadelerini kullandı.

Associated Press'e göre son birkaç aydır işinin çeşitli alanlarında maliyetleri düşüren Seattle merkezli Amazon, nerede daha fazla tasarruf edebileceğini bulmak için yıllık bir inceleme sürecinden geçiyor. Jassy, ekonomik durum ve şirketin son yıllardaki hızlı işe alımları nedeniyle bu yılki incelemenin "daha zor" olduğunu söyledi.

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