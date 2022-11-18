Teknoloji Amazon CEOsu işten çıkarmaların gelecek yıla kadar uzayacağını söyledi
DİĞER

Amazon CEO'su işten çıkarmaların gelecek yıla kadar uzayacağını söyledi

CEO Andy Jassy yaptığı açıklamada, Amazon'un kurumsal kademelerinde başlayan toplu işten çıkarmaların gelecek yıla kadar uzayacağını söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
​Amazon CEOsu işten çıkarmaların gelecek yıla kadar uzayacağını söyledi
Amazon CEO'su Andy Jassy

Çalışanlara gönderilen bir notta Jassy, şirketin bünyesinde çalışan işçilere işten çıkarmalar hakkında bilgi verdiğini söyledi.

Jassy, "Yaklaşık bir buçuk yıldır bu görevdeyim ve şüphesiz bu, son birkaç yılda, özellikle de pandeminin kalbinde, verdiğimiz en zor karardı'' ifadelerini kullandı.

Associated Press'e göre son birkaç aydır işinin çeşitli alanlarında maliyetleri düşüren Seattle merkezli Amazon, nerede daha fazla tasarruf edebileceğini bulmak için yıllık bir inceleme sürecinden geçiyor. Jassy, ekonomik durum ve şirketin son yıllardaki hızlı işe alımları nedeniyle bu yılki incelemenin "daha zor" olduğunu söyledi.

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos kararını verdi: 124 milyar dolarlık servetini bağışlayacak
DÜNYA
Amazon’un kurucusu Jeff Bezos kararını verdi: 124 milyar dolarlık servetini bağışlayacak

28 yılın en büyüğü: Amazon 10 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor
EKONOMİ
28 yılın en büyüğü: Amazon 10 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

Benzine bir indirim daha

Benzine bir indirim daha

​Yarından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.
Artık fazla mesaiücreti ödenmeyecek

Artık fazla mesai
ücreti ödenmeyecek

​Yargıtay'dan binlerce kişiyi ilgilendiren karar.
Erdoğan ile Putin görüştü

Erdoğan ile Putin görüştü

​Cumhurbaşkanı, tahıl anlaşmasındaki tutumu için Putin'e teşekkür etti.

​Dendias'ın çıkardığı krizin faturasını yine Ankara'ya kestiler.

​Bakan Soylu: Mersin'deki de İstiklal Caddesi'ndeki saldırı da Münbiç'ten oldu.

Ülke ekonomisine 4,1 milyar TL katkı sağlayacak.

​Bakan Yanık: 336 bin haneye toplam 271 milyon lira destek verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.