Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Teknoloji Amazondan dini ayrımcılık iddiası
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
DİĞER

Amazon'dan dini ayrımcılık iddiası

Dünyanın en büyük online alışveriş platformlarından biri olan Amazon'a üç Müslüman çalışanı, dini ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle dava açtı.

Haber Merkezi AA
ABD'li online alışveriş platformu daha öncesinde de bu tarz skandallara konu olmuştu.
ABD'li online alışveriş platformu daha öncesinde de bu tarz skandallara konu olmuştu.

ABD’nin en büyük internet satış firması Amazon, "dini ayrımcılık" yaptığı gerekçesiyle üç Müslüman çalışanı tarafından mahkemeye verildi.

ABD medyasında yer alan haberlerde, Amazon’un Minnesota Shakopee deposunda çalışan Somali kökenli üç Müslüman kadının, kendilerine dini ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla e-ticaret şirketine dava açtı.

Dava dilekçesinde, Amazon’un "Müslüman işçiler için düşmanca bir ortam oluşturarak ibadet etmeleri için yer ve zaman ayırmadığı, Müslümanları, beyaz işçilere göre rutin olarak daha az tercih edilir işlerde görevlendirdiği" şikayetleri yer aldı.

Dilekçede ayrıca Somali ve Doğu Afrikalı işçilerin, beyaz işçilere verilen terfi ve eğitimden mahrum bırakıldığı ve eşya paketlemek gibi daha ağır işlerde çalıştırıldığı savunuldu.

Kadınların avukatı Nabiha Makbul, müvekkillerinin her gün atılma korkusuyla işe gittiklerini belirterek "Amazon, Minnesota'daki en büyük işverenlerden biri ve bu işçiler üzerinden milyarlarca para kazanıyor ama onları yasalarca temin edilen temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıyor." ifadesini kullandı.

İddialar üzerine açıklama yapan Amazon sözcüsü Ashley Robinson, ibadet molasının yasaların öngördüğü şekilde 20 dakikaya kadar ödendiğini, çalışanların ücretsiz olmak kaydıyla daha fazla süre talep edebileceğini kaydetti.

CNET’te yer alan bir diğer haberde de California, Pensilvanya ve New Jersey bölgelerinde çalışan yedi Amazon çalışanı kadının, "hamilelere ayrımcılık yapmak" suçlamasıyla şirket aleyhine dava açtığı belirtildi.

REKLAM

Haberde, yedi kadının da yöneticilerini hamileliklerinden haberdar ettikten sonra işten atıldığı iddia edildi.

Amazon, iddialara itiraz ederek "Amazon'un herhangi bir çalışanını hamile olduğu için işten çıkarması kesinlikle doğru değildir. Biz herkese eşit fırsat sağlıyoruz." açıklamasını yaptı.

Seattle merkezli şirket, daha önce de ülke çapındaki 110 deposunda çalışan işçilere yönelik muamelelerden dolayı gündeme gelmişti.

2020 ABD Başkanlık seçimleri aday adayı Senatör Bernie Sanders’ın geçen sene, firma çalışanlarının çoğunun devlet programı olan gıda yardımı ve sağlık sigortası ile ancak geçinebildiği eleştirilerinden sonra Amazon, saat ücretini 15 dolara çıkarmak zorunda kalmıştı.

Ülkenin en büyük işverenlerinden biri olan Amazon'un depolarında 250 binden fazla saat ücretiyle çalışan işçinin bulunduğu belirtiliyor.

Üs bölgesinetaciz ateşi

Üs bölgesine
taciz ateşi

​Kuzey Irak'ta 1 askerimiz şehit oldu.
Test süreci başlıyor

Test süreci başlıyor

Zırhlılar yerli motor ve bataryayla gücüne güç katacak.
Rusya ilekritik görüşme

Rusya ile
kritik görüşme

​Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü.
Yeni paket geliyor

Yeni paket geliyor

​Bakan Albayrak: Bankalar ile ortak açıklayacağız.
'Monaco modeli'<br>gündemde

'Monaco modeli'
gündemde

Savunma ve dışişlerinde Türkiye'ye bağlanması masada.
Tablo yalanı<br>ortaya çıktı

Tablo yalanı
ortaya çıktı

Atatürk portresini İmamoğlu'nun ekibi indirmiş.
Endülüs:<br>Şeref ve utanç

Endülüs:
Şeref ve utanç

TVNET ile orucumuzu Kurtuba'da açıyoruz.
Casus<br>yazılıma dikkat

Casus
yazılıma dikkat

​WhatsApp casus yazılımı engellemek için güncelleme yayınladı.
Şehit için tören

Şehit için tören

Şehit Uzman Çavuş Volkan Dermirci'nin naaşı memleketine uğurlandı.
Toparlanma başladı

Toparlanma başladı

​Mart ayında beklentilerin üzerinde artış yaşandı.
3'ü helikopter pilotu<br>34 kişiye operasyon

3'ü helikopter pilotu
34 kişiye operasyon

Kara Havacılık'ta FETÖ militanlarına baskın.
'İptal' başvurusu

'İptal' başvurusu

​Rizespor-Galatasaray maçı tekrar edilebilir.
Nereden nereye!

Nereden nereye!

Fenerbahçe yanlış tercihlerinin bedelini ağır ödedi.
Evini barkını sattılar

Evini barkını sattılar

Mağdurlar ​arasında tiyatro oyuncusu da bulunuyor.
TEM'de<br> korkunç kaza

TEM'de
korkunç kaza

Ses üzerine araçtan indiğinde yerde yatıyordu.
Sandıkta<br>FETÖ tescillendi

Sandıkta
FETÖ tescillendi

​Sandık görevlilerinin ByLock'çu olduğu ortaya çıktı
Öğle saatlerine<br>kadar dikkat

Öğle saatlerine
kadar dikkat

2 bölgede oturanlara Meteoroloji'den uyarı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.