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Teknoloji Amazondan polise rest Herkese var sana yok
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Amazon, polise teknoloji vermek istemiyor

Amazon'dan polise rest: Herkese var sana yok

ABD merkezli bir e-ticaret ve bulut bilişim şirketi Amazon, kendi geliştirdiği yüz tanıma yazılımı "Rekognition" programını polisin kullanmasını bir yıl süreyle yasakladı.

Haber Merkezi DHA
Daha önce polis ile çalışmaya başlamışlardı.
Daha önce polis ile çalışmaya başlamışlardı.

  • Amazon açıklamasında bu kararın, ABD Kongresi'ne bu gelişmiş teknolojinin kullanımına ilişkin kuralları belirlemesi için zaman vermek için alındığı belirtildi.

Açıklamada şirket olarak, hükümetlerin yüz tanıma teknolojisinin "etik kullanımı kontrol edebilmek" için daha güçlü düzenlemeler yapmaları gerektiğini savundukları belirtilerek,

"Kongre bu zorluğu üstlenmeye hazır görünüyor, istenildiği takdirde bu konuda yardım etmeye hazırız" denildi.

Yüz tanıma teknolojisi


IBM yüz tanıma işinden ürktü

ABD merkezli teknoloji şirketi IBM de (International Business Machines Corp.), Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "insan hakları kaygıları" nedeniyle "yüz tanıma teknolojisi" işini bırakacağını açıkladı.
IBM'in mektubunda yüz tanım teknolojisi işinin, yüz tanıma sistemlerinin kitlesel gözetleme işlerinde kullanılarak insan haklarının ihlal edilmesine neden olabileceği gerekçesiyle bırakılacağı vurgulandı.
IBM'in CEO'su Arvind Krishna, "IBM bundan sonra, genel amaçlı IBM yüz tanıma ya da yüz analizi yapan yazılım hizmeti vermeyecek" dedi

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