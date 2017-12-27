Apple işlemci yongaları için MediaTek'i seçti

Bu yıl Apple ile Qualcomm arasındaki hukuk savaşlarına çok fazla şahit olduk. İki teknoloji devi arasındaki hukuk savaşı iş ilişkilerini de kötü etkiledi. Apple, uzun süredir iPhone’lardın modem yongalarını Qualcomm’dan tedarik ediyordu. Ancak bu yıl Intel’in modem yongalarını kullanmaya başladı.

ABD merkezli Apple, 2018 itibarıyla Qualcomm ile olan ticari bağlarını kesmeye hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre, Apple modem yongası tedariği için MediaTek ile el sıkışacak. Bu anlaşmaya dair söylentiler geçtiğimiz aylarda da konuşulmuştu.

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Apple bu yıl piyasaya sürdüğü iPhone’ların GSM versiyonları daha düşük performansı olmasına rağmen Intel’in modem yongalarını kullanmıştı. ABD’de Verizon ve Sprint tarafından satılan CDMA şebekesiyle uyumlu iPhone’larda ise zorunlu olarak Qualcomm’un modem yongaları tercih edilmişti. Bir yıldır hukuk savaşı verdiği Qualcomm firmasına daha fazla para kazandırmak istemeyen şirket çözümü MediaTek ile bulacak gibi görünüyor.

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Apple’ın, 5G’ye geçiş öncesinde bir iPhone prototipi için çalıştığı da söyleniyor. Bu nedenle iPhone’ların kablosuz modem performansının yeni çıkacak modellerle iyice artacağı söylenebilir.

iPhone’ların büyük bir kısmında Intel’in gigabit LTE çözümü kullanılacak. Ancak Qualcomm’un boşluğunu doldurma konusunda sorumluluk MediaTek’te olacak. Kablosuz modem pazarında Intel’den daha fazla Pazar payına sahip olan MediaTek’in gigabit LTE çözümü Huawei’nin güçlü amiral gemisi Mate 10 Pro’da kullanılıyor. Apple adına olumsuz bir sonuç olmayacağa benziyor.