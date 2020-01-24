Apple Lokma'yı baş köşeye taşıdı

Apple, App Store Önizlemesi başlığı altında 2020 için en iyi 20 uygulaması arasında Lokma'yı da paylaştı.

Apple, App Store Önizlemesi başlığı altında 2020 için en iyi 20 uygulamayı paylaştı. Kendi alanında en iyi uygulamaları seçen Apple, Lokma'yı da baş köşeye yerleştirdi.

App Store Önizleme başlığı altında '2020 için 20 uygulama' şeklinde yapılan paylaşım, aslında amacına en iyi hizmet eden uygulamalardan oluşuyor. Apple'ın uygulama ve hizmetlere ilişkin paylaştığı açıklama şu şekilde:

Yeni bir yıl, yeni fırsatlarla gelir; yaşamında sağlıklı değişiklikler yapmak, yeni şeyler denemek ve genel olarak hayatını iyileştirmek için temiz bir sayfa açma şansını yakalarsın. Ama daha Şubat ayı bile gelmeden bu yeni yıl kararlarını unutmak işten bile değil. Neyse ki uygulamalar, dilediğin her yere yanında taşıyabileceğin bir eylem planı sunabilir. 2020’yi en iyi yılın yapmana yardımcı olmak için favori uygulamalarımızdan 20’sini derledik.

Lokma, App Store uygulama önerileri arasında yer alıyor.

En başarılı uygulama

Pratik, nefis ve lezzetli yemek tariflerini bir arada sunan Lokma, hem iPhone hem de iPad'lerde kendi alanında en başarılı uygulama.

Lokma uygulamasıyla neler yapılabilir?

Mutfağa Giriş kategorisinde Günlük Mutfak Becerileri, Bıçak Becerileri ve benzer pratikler sunan uygulamada istediğiniz yemek tarifini arayıp hızlıca karşınıza gelmenizi sağlayabilirsiniz. Ayrıca en çok beğendiğiniz lezzet ve tarifleri Tarif Defterim kısmına kaydedebilirsiniz.

Lokma, daha önce hiç hazırlanmayan benzersiz lezzetler için adım adım fotoğraflı anlatıma da yer veriyor.

Bir yemek, tatlı ya da kek hazırlamaya kadar verdiniz ama evde yeterince malzeme yok. Lokma sizin için bunu da düşünüyor ve uygulamadaki alt menülerden alışveriş listesi oluşturmanızı sağlıyor. Ve belki de en can alıcı noktalardan biri Fotoğraflı Anlatım. Daha önce mutfağa girmemiş olanlar bile adımları takip ederek ortaya şaşırtıcı sonuçlar çıkarabilir.

Lokma, Apple'ın 2020 uygulama önerilerinde ilk 20'de!

5 üzerinden 4.8 puan aldı

Şu ana kadar kullanılan tüm oylar üzerinden 5 üzerinden 4.8 puan alıyor olması da aslında uygulamanın az önce de bahsettiğimiz 'kullanıcı tarafındaki durumunu' özetliyor.

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Siz de uygulamayı edinmek istiyorsanız Android (32 MB) ve iOS (128 MB) bağlantılarını tıklayabilirsiniz.