Apple yeni iPhone'larda eski teknolojisini kullanabilir

Android akıllı telefon üreticileri bu yıl amiral gemilerinde ekrana gömülü parmak izi okuyucu kullanmaya başladı. Apple ise yaklaşık iki yıl önce tanıttığı iPhone X ile parmak izi teknolojisine veda etmişti. FaceID ile yüz tanıma teknolojisine geçiş yapan Apple, parmak izi teknolojisine geri dönüş yapacak.

İnternette paylaşılan bir patent, Cupertino merkezli şirketin Android rakipleri gibi ekrana gömülü parmak izi tarayıcı teknolojisi üzerinde çalıştığını ve Face ID’nin yanına bir Touch ID seçeneği ekleyeceğini gösteriyor. Üstelik Apple’ın ekranın altına yerleştireceği iğne delikli kameralar sayesinde mümkün olacak bu teknoloji ekranın küçük bir alanını değil, neredeyse tamamını kaplayacak.

Patent başvuru dosyasındaki fotoğraflarda sistemin nasıl çalıştığı açıklanıyor.

Son kullanıcılar için önemli olan nokta teknolojinin nasıl çalıştığı değil var olup olmadığı. Apple, Face ID’ye geleceğin teknolojisi derken neden ekrana gömülü parmak izi tarayıcılara ilgi duymaya başladı?

Face ID, yeterince stabil çalışıyor ve Apple kullanıcıları tarafından beğeniliyor olsa da pek de çok kullanıcı Face ID’ye alternatif bir kilit açma yöntemi olmasını istiyor. Daha da önemlisi Apple, mobil ödeme gibi önemli konularda Face ID + Touch ID kombinasyonu sağlayarak yüksek seviyede biyometrik güvenlik sağlayabilir. Apple’ın halihazırda pasaportları değiştirmek istediğini de düşünürsek bu seviye bir biyometrik güvenliğe ihtiyaç olacaktır.