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Teknoloji Apple büyüdükçe Tim Cookun da serveti büyüdü
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Apple'ın CEO'su dolar milyarderi oldu

Apple büyüdükçe Tim Cook'un da serveti büyüdü

Apple'ın CEO'su olan Tim Cook şirketin salgın dönemlerinde dahi karlılığını arttırmasının karşılığını dolar milyarderleri listesine girerek aldı. Birçok şirket pandemi döneminde küçülürken Apple bu yıl yüzde 50'den fazla büyüdü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tim Cook, Apple'ın CEO'su
Tim Cook, Apple'ın CEO'su

Apple'ın 9 yıl önce CEO olarak atadığı Tim Cook'un serveti de şirket ile birlikte büyüyor. Koronavirüsün birçok şirketin hayatını etkileyip küçülmeye sevk ettiği bugünlerde Apple büyürken Tim Cook da dolar milyarderleri listesine girmeyi başardı.

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Şirket hisseleri yarı yarıya arttı

  • ABD'deki rekor ekonomik küçülmeye rağmen Apple'ın hisseleri bu yıl yüzde 54 değer kazandı. Sembolik olarak CEO'ya verilen binde 2'lik hisseye sahip olan Tim Cook da bu büyümeden payına düşeni alıp dolar milyarderi oldu.

Apple bu yıl yüzde 54 değer kazandı.

Maaşı 3 milyon dolar

Slikon Vadisi'nde şirket hissedarı olmayan CEO'lar milyar dolar kazanması oldukça zor. Cook'un da yıllık maaşı 3 milyon dolar civarında ama şirketin başarıya yönelik hazırladığı prim sistemi sayesinde kazancı bunun çok üzerinde.

Google'ın tarihinde ilk kez küçülmeye gittiği bugünlerde Apple'ın yarı yarıya büyümesi de şirketin CEO'ya yüklü bir prim ödemesinde etken.

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