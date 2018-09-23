​ASUS ROG Phone satışa çıkıyor! ROG Phone fiyatı ve teknik özellikleri ASUS ROG Phone satışa çıkıyor Geçtiğimiz Haziran ayında tanıtılan fakat bir türlü satışa sunulmayan ASUS ROG Phone’un çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu. Önümüzdeki ay tüketiciyle buluşacak olan ASUS ROG Phone, oldukça yüksek bir fiyat ile satışa çıkacak. Peki, ASUS ROG Phone fiyatı ve teknik özellikleri neler? Detaylar haberimizde.

Haber Merkezi 23 Eylül 2018, 11:04 Son Güncelleme: 23 Eylül 2018, 11:11 Yeni Şafak