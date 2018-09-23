ASUS ROG Phone satışa çıkıyor

ASUS’un geçtiğimiz Haziran ayında tanıttığı ve bir türlü satışa sunmadığı ROG (Republic Of Gamers) serisi akıllı oyun telefonu ROG Phone’nun satış tarihi ve fiyatı nihayet belli oldu.
E-ticaret sitesi Gearbest üzerinde ön sipariş ile satışa çıkan ROG Phone’un teslimatları 22-24 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. E-ticaret sitesine göre ASUS ROG Phone, 8601.52 TL fiyat etiketine sahip.
ASUS ROG Phone teknik özellikleri
- 6-inch vivid AMOLED ekran
- 90Hz ekran tazeleme oranı
- 1ms tepkime süresi
- HDR
- Qualcomm Snapdragon 845 2.96GHz işlemci
- Adreno 630 ekran kartı
- 8GB RAM
- 512GB depolama alanı
- 12MP Sony IMX363 1.4um, 1/2.55” w/ f/1.8 Night HDR, OIS/EIS, PDAF kamera
- 8MP 120 derece ön kamera
- 4G LTE
- WiFi 802.11ad
- USB Type-C
- Üst düze oyun deneyimi için titreşim
- AirTrigger sensörleri
- GameCool soğutma sistemi
- ASUS RGB ışıklandırma desteği
- 4,000mAh, HyperCharge destekli batarya