Teknoloji ASUS ROG Phone satışa çıkıyor
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​ASUS ROG Phone satışa çıkıyor! ROG Phone fiyatı ve teknik özellikleri

ASUS ROG Phone satışa çıkıyor

Geçtiğimiz Haziran ayında tanıtılan fakat bir türlü satışa sunulmayan ASUS ROG Phone’un çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu. Önümüzdeki ay tüketiciyle buluşacak olan ASUS ROG Phone, oldukça yüksek bir fiyat ile satışa çıkacak. Peki, ASUS ROG Phone fiyatı ve teknik özellikleri neler? Detaylar haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ASUS ROG Phone, dünyanın en hızlı Android telefonu olarak biliniyor.
ASUS ROG Phone, dünyanın en hızlı Android telefonu olarak biliniyor.

ASUS’un geçtiğimiz Haziran ayında tanıttığı ve bir türlü satışa sunmadığı ROG (Republic Of Gamers) serisi akıllı oyun telefonu ROG Phone’nun satış tarihi ve fiyatı nihayet belli oldu.

E-ticaret sitesi Gearbest üzerinde ön sipariş ile satışa çıkan ROG Phone’un teslimatları 22-24 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. E-ticaret sitesine göre ASUS ROG Phone, 8601.52 TL fiyat etiketine sahip.

ASUS ROG Phone teknik özellikleri

  • 6-inch vivid AMOLED ekran
  • 90Hz ekran tazeleme oranı
  • 1ms tepkime süresi
  • HDR
  • Qualcomm Snapdragon 845 2.96GHz işlemci
  • Adreno 630 ekran kartı
  • 8GB RAM
  • 512GB depolama alanı
  • 12MP Sony IMX363 1.4um, 1/2.55” w/ f/1.8 Night HDR, OIS/EIS, PDAF kamera
  • 8MP 120 derece ön kamera
  • 4G LTE
  • WiFi 802.11ad
  • USB Type-C
  • Üst düze oyun deneyimi için titreşim
  • AirTrigger sensörleri
  • GameCool soğutma sistemi
  • ASUS RGB ışıklandırma desteği
  • 4,000mAh, HyperCharge destekli batarya

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