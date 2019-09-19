Teknoloji Atak helikopteri telefonlara iniyor
MOBİL

Atak helikopteri telefonlara iniyor

Güvenlik güçlerine muharebe sahasında önemli üstünlükler sağlayan Atak helikopteri için hazırlanan mobil oyun TEKNOFEST İstanbul etkinliğiyle birlikte ücretsiz olarak erişime açıldı. OTTO Games Kurucu Ortağı Mustafa Karataş, "Savunma sanayisinde bitmek tükenmek bilmez bir ürün yelpazesi var. Bu ürün yelpazesinin şu anda ikincisindeyiz. Hızlı şekilde devam ederek dünyada da adından söz edilir oyunlar haline getirmek istiyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Atak helikopteri için hazırlanan mobil oyun TEKNOFEST'te erişime açıldı.
Atak helikopteri için hazırlanan mobil oyun TEKNOFEST'te erişime açıldı.

Güvenlik güçlerine muharebe sahasında önemli üstünlükler sağlayan Atak helikopteri, mobil oyunla teknoloji ve oyun meraklılarının telefonlarına iniyor.

Atak helikopterlerini güvenlik güçlerinin hizmetine sunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türk savunma sanayisinin bu başarılı projesinin yurt içinde ve dışında tanıtılması amacıyla mobil oyun hazırladı.

  • Operasyon Atak oyunu, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde savunma sanayisi ve oyun meraklılarının beğenisine sunuldu.

OTTO Games Kurucu Ortağı Mustafa Eyyüp Karataş, yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 yıl önce savunma sanayisi ve oyun sektörünü bir araya getirmeye yönelik vizyon projesini TUSAŞ'la hayata geçirdiklerini söyledi.

14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda 3 ay önce "Operasyon Anka" oyununu tanıttıklarını anımsatan Karataş, bunun Türk savunma sanayisine yönelik ilk oyun olduğunu dile getirdi.

  • Bu oyunun ardından çok olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Karataş, bunun üzerine ikinci oyun olan "Operasyon Atak"ı geliştirerek TEKNOFEST İstanbul'a katıldıklarını belirtti.

Karataş, şunları kaydetti:

"2,5 ay gibi çok kısa sürede oyunu gerçekleştirdik. Oyunumuz Google Play ve App Store'dan ücretsiz şekilde indirilebiliyor. Anka oyununa yönelik geri dönüşlerde insanlar milli silah ve araçlarımızı dışardan da görmek istediklerini belirttiler. Oyuna yönelik bu geri dönüşler çok önemliydi. Bunun üzerine Atak helikopterinin tamamen dışarıdan kontrolünü sağlayan, helikopterin mekaniklerine tamamen uygun, bir pilot ve bir topçu modu olmak üzere 2 modda helikopterin yönlendirilebileceği şekilde oyunu gerçekleştirdik.

Oyuna pilot moduyla başlıyorsunuz. Gitmeniz gereken bir harekat sahası var. Bu esnada sadece kontroller sizde bulunuyor. Atış yapmanız gereken yerlerde topçu moduna geçip füze ve top atışları yapabiliyorsunuz. Üzerinize gelen bombaları flare ile savuşturabiliyorsunuz ve kaçabiliyorsunuz. Burada Atak helikopterinin olmazsa olmaz kıvraklığını ön plana çıkartmamız gerekiyordu. Savunma sanayisinde bitmek tükenmek bilmez bir ürün yelpazesi var. Bu ürün yelpazesinin şu anda ikincisindeyiz. Hızlı şekilde devam ederek dünyada da adından söz edilir oyunlar haline getirmek istiyoruz."

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Oyunlar mobil dünyanın ötesine taşınacak

Karataş, TEKNOFEST İstanbul'da katılımcıların yaş grubu dolayısıyla çok güzel geri dönüşler aldıklarını söyledi.

Oyunun Türkçe ve İngilizce dil destekleri bulunduğunu ifade eden Karataş, Arapça dil desteğinin de eklenmesinin gündemde olduğunu belirtti.

Karataş, savunma sanayisine yönelik bundan sonraki hedeflerine ilişkin, "Hürkuş, Milli Muharip Uçak gibi çok değerli uçaklarımız var. TUSAŞ'la bunlara devam etmek istiyoruz. Mobil oyun tarafından yavaş yavaş oyun konsollarına kaymak istiyoruz. Bilgisayara çıkıp daha geniş kitlelere, konsollarla dünyaya da açılmak, bu marketlerde de yer almak istiyoruz. Çünkü ürünlerimiz dünyada hak ettiği değeri görmesini istiyoruz. Bunun için tanıtımlarını yapmaya ve bunları sergilemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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