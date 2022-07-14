Teknoloji Bakan Kocadan sahte hesap tepkisi Mücadelemiz hem şiddetle hem art niyetle
SOSYAL MEDYA

Bakan Koca'dan sahte hesap tepkisi: Mücadelemiz hem şiddetle hem art niyetle

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Adana Çukurova Üniversite Tıp Fakültesi acil servisinin 50 kişilik grup tarafından basılmasının ardından sosyal medyada ortaya atılan asılsız twitlere tepki gösterdi. Koca "Olay yerinden haber veriyor edasındaki hesap SAHTE. Emniyetimiz kendisini takibe aldı. Bu gibiler çok ve şiddet olaylarının dozunu “az” buluyorlar. Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinde dün yaşananları detayıyla biliyoruz. Mücadelemiz hem şiddetle hem art niyetle." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Kocadan sahte hesap tepkisi: Mücadelemiz hem şiddetle hem art niyetle
Arşiv - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'daki sahte hesaplara tepki gösterdi.

Twitter hesabından ortaya atılan asılsız twitlerle ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Olay yerinden haber veriyor edasındaki hesap SAHTE. Emniyetimiz kendisini takibe Aldı. Bu gibiler çok ve şiddet olaylarının dozunu “az” buluyorlar. Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinde dün yaşananları detayıyla biliyoruz. Mücadelemiz hem şiddetle hem art niyetle" dedi.

'Bir düğünde kavga eden ve yaralıların tedavisi için Balcalı Hastanesi'ne gelen iki grup arasındaki çatışma sırasında doktorlar saldırıya uğradı. Hasta yakınlarından birisi acil serviste görevli bir doktorun boğazını sıkarak tehdit etti ve tartakladı. Olay hastaneye sevkedilen takviye polis kuvvetlerince bastırıldı.'

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