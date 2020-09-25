EKNOFEST 2020 etkinliklerinde Yeni Şafak Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, Sanayi ve Teknoloji BakanıMustafa Varak ile özel bir röportaj gerçekleştirdi. En çok merak edilen soruların başında gelen, 'TOGG'a ön sipariş konusuna' ilişkin önemli mesajlar verdi.

OYNAT 04:40 Bakan Varank'tan TOGG'a ön sipariş açıklaması: Değerlendirilebilir Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak, TEKNOFEST 2020 etkinliklerinde Yeni Şafak Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'e özel açıklamalarda bulundu. Yerli ve milli otomobil TOGG'a ilginin yoğun olduğunu belirten Varank, şu ifadeleri kullandı: Ön sipariş şimdinin konusu değil. Pek çok süreç var hepsi konuşuluyor. Tabi bu teknik firmalarca kullanılıyor ve değerlendirilebilir. Tümü pazarlama ekibi tarafından planlanacak.



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'İlgi gerçekten çok büyük'

Yerli ve milli otomobil TOGG'a ilginin yoğun olduğunu belirten Varank, şu ifadeleri kullandı: "TOGG’a büyük talep var. Ön ödemli satış şu anda başlamıyor. Önümüzdeki dönemlerde değerlendirilir. Şu an için verilmiş karar yok. Tabii ki mümkün. Bu uygulanan bir strateji”

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'Mahmutpaşa'da pazarlamayı öğrendik'

'Televizyon programlarında yerli ve milli üretim ürünleri gösterip pazarlıyorsunuz. Bu konuyla ilgili pazarlamacı geçmişiniz olduğunu öğrendik. Mahmutpaşa'da dükkanınız varmış doğru mu?' sorusuna Varank, 'Küçüklüğümüzden itibaren Mahmutpaşa'da olduk. Babamızın orada dükkanları vardı. Hafta içi okulda okusak da hafta sonları oradaydık. O heyecan başka bir heyecandı' cevabını verdi.

OYNAT 04:56 Bakan Varank çocukluğunun geçtiği Mahmutpaşa'daki anılarını anlattı: Okuldan sonra dükkana giderdik Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak, TEKNOFEST 2020 etkinliklerinde Yeni Şafak Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'e özel açıklamalarda bulundu. 'Televizyon programlarında yerli ve milli üretim ürünleri gösterip pazarlıyorsunuz. Bu konuyla ilgili pazarlamacı geçmişiniz olduğunu öğrendik. Mahmutpaşa'da dükkanınız varmış doğru mu?' sorusuna Varank, 'Küçüklüğümüzden itibaren Mahmutpaşa'da büyüdük. Babamızın orada dükkanları vardı. Haftaiçi okulda okusak da haftasonları oradaydık. O heyecan başka bir heyecandı' cevabını verdi.



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''Anadolu'da olması ayrı bir önem taşıyor''

Öte yandan TEKNOFEST 2020'nin Gaziantep'te gerçekleştirilmesini değerlendiren Bakan Varank, Anadolu'da söz konusu etkinliklerin büyük farkındalık oluşturduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: Biz batıda ne varsa doğuda da o olsun mantığından ilerliyoruz. Dolayısıyla yatırımlarımızı buna göre yapıyoruz.

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Bakın bu etkinlik alanını Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan yaptırdı. Şimdi festivale ev sahipliği yapıyor. Bunun haricinde gençlere hizmet ediyor. TEKNOFEST 2020 de bu anlamda büyük öneme sahip'.