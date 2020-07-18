Bakan Varank duyurdu: Yerli otomobil fabrikası 4 bin kişiye istihdam sağlayacak

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) yerli otomobilinin üretimi için Bursa’nın Gemlik ilçesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait araziye kurulacak fabrikanın temel atma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün 16.00'da yapılacak. NTV'nin haberine göre; tören öncesi önemli açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fabrikanın 4 bin kişiye istihdam sağlayacağını söyledi.

OYNAT 00:45 TOGG'dan yerli otomobile ilişkin heyecanlandıran paylaşım: Geri sayım başlıyor Türkiye'nin heyecanla beklediği Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik İnşaat Başlangıç Töreni'ne özel, '#YenilikteBenDeVarım' başlığıyla bir kampanya başlatıldı. Grup açıklamasına göre, kampanya kapsamında TOGG'un Gemlik'teki üretim tesisine adını yazarak bu tarihi ana iz bırakmak isteyenler 'www.yeniliktebendevarim.com' adresine davet ediliyor. Siteye girip adını yazan herkes, adı ve altında '#YenilikteBendeVarım' etiketli bir sertifika ve iki farklı fotoğrafı indirerek sosyal medya hesaplarında paylaşabiliyor. Etkinlik boyunca sitede toplanacak olan isimler Gemlik'teki üretim merkezinde bir kapsül içinde saklanarak tarihe bir iz olarak kalacak.



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EKONOMİ Yerli otomobil TOGG garajdan çıktı: Bugün fabrika temeli atılacak

Türkiye otomotiv endüstrisinde çok güçlü bir ülke olduğunu belirten Varank, "30 milyar doların üzerinde ihracat yapan bir ülke. Bunun kalbi ise Bursa ve Kocaeli. Bu yüzden Bursa Gemlik tercihimiz oldu. Askeriyemiz bize sahip olduğu önemli bir arazinin bir kısmını bize vermiş oldu. 1 milyon 200 bin metrekarelik arazinin hali hazırda bulunması sebebiyle tercih oldu" dedi.

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"18 aylık süreçte istihdam çağrısı sürecek"

Fabrikanın 175 bin araç kapasiteli olacağını belirten Varank şöyle devam etti: "Hem fabrika hem de burada merkezi kurmaya başlıyoruz. O günden beri TOGG işe alımlara devam ediyor. 18 aylık süreçte fabrika inşaatı devam ettiği süreçte sona yaklaşırken de ilanlar olacaktır. 4 bin kişiye istihdam sağlanmasını bekliyoruz. 175 bin araç kapasiteli bir fabrika olacak. 2022'nin son çeyreğinde banttan indirilmesi planımız."

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Fiyatı ne olacak?

TOOG'un fiyatının merak konusu olduğunu belirten muhabirlerin sorusunu yanıtlayan Bakan Varank, "Fiyatı rekabeti olacak. Biz planlamamızı bugünden yapıyoruz. Bu aracı idame etme masraflarına baktığınızda, kullanılan enerji masrafı, servis masrafları düşecek. Hepsini topladığınızda avantajlı şartların oluştuğunu göreceksiniz" şeklinde konuştu.