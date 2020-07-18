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Ekonomi Bakan Varank duyurdu Yerli otomobil fabrikası 4 bin kişiye istihdam sağlayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Varank duyurdu: Yerli otomobil fabrikası 4 bin kişiye istihdam sağlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün temeli atılacak olan yerli otomobil fabrikasında hazırlıklar tamamlandı. Tören öncesi önemli açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fabrikanın 4 bin kişiye istihdam sağlayacağını belirterek, "Tamamen yeni teknoloji ile yola çıkacağız. 2022'nin son çeyreğinde seri üretim başlar" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) yerli otomobilinin üretimi için Bursa’nın Gemlik ilçesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait araziye kurulacak fabrikanın temel atma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün 16.00'da yapılacak. NTV'nin haberine göre; tören öncesi önemli açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fabrikanın 4 bin kişiye istihdam sağlayacağını söyledi.

TOGG'dan yerli otomobile ilişkin heyecanlandıran paylaşım: Geri sayım başlıyor
OYNAT 00:45
TOGG'dan yerli otomobile ilişkin heyecanlandıran paylaşım: Geri sayım başlıyor
Türkiye'nin heyecanla beklediği Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik İnşaat Başlangıç Töreni'ne özel, '#YenilikteBenDeVarım' başlığıyla bir kampanya başlatıldı. Grup açıklamasına göre, kampanya kapsamında TOGG'un Gemlik'teki üretim tesisine adını yazarak bu tarihi ana iz bırakmak isteyenler 'www.yeniliktebendevarim.com' adresine davet ediliyor. Siteye girip adını yazan herkes, adı ve altında '#YenilikteBendeVarım' etiketli bir sertifika ve iki farklı fotoğrafı indirerek sosyal medya hesaplarında paylaşabiliyor. Etkinlik boyunca sitede toplanacak olan isimler Gemlik'teki üretim merkezinde bir kapsül içinde saklanarak tarihe bir iz olarak kalacak.

Yerli otomobil TOGG garajdan çıktı: Bugün fabrika temeli atılacak
EKONOMİ
Yerli otomobil TOGG garajdan çıktı: Bugün fabrika temeli atılacak

Türkiye otomotiv endüstrisinde çok güçlü bir ülke olduğunu belirten Varank, "30 milyar doların üzerinde ihracat yapan bir ülke. Bunun kalbi ise Bursa ve Kocaeli. Bu yüzden Bursa Gemlik tercihimiz oldu. Askeriyemiz bize sahip olduğu önemli bir arazinin bir kısmını bize vermiş oldu. 1 milyon 200 bin metrekarelik arazinin hali hazırda bulunması sebebiyle tercih oldu" dedi.

TOGG, Türkiye'yi 'tarihe iz bırakmaya' davet ediyor
EKONOMİ
TOGG, Türkiye'yi 'tarihe iz bırakmaya' davet ediyor

"18 aylık süreçte istihdam çağrısı sürecek"

Fabrikanın 175 bin araç kapasiteli olacağını belirten Varank şöyle devam etti: "Hem fabrika hem de burada merkezi kurmaya başlıyoruz. O günden beri TOGG işe alımlara devam ediyor. 18 aylık süreçte fabrika inşaatı devam ettiği süreçte sona yaklaşırken de ilanlar olacaktır. 4 bin kişiye istihdam sağlanmasını bekliyoruz. 175 bin araç kapasiteli bir fabrika olacak. 2022'nin son çeyreğinde banttan indirilmesi planımız."

Yerli otomobil Avrupa Birliği'nden sonra Çin Patent Kurumu tarafından da TOGG adına tescillendi
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Yerli otomobil Avrupa Birliği'nden sonra Çin Patent Kurumu tarafından da TOGG adına tescillendi

Fiyatı ne olacak?

TOOG'un fiyatının merak konusu olduğunu belirten muhabirlerin sorusunu yanıtlayan Bakan Varank, "Fiyatı rekabeti olacak. Biz planlamamızı bugünden yapıyoruz. Bu aracı idame etme masraflarına baktığınızda, kullanılan enerji masrafı, servis masrafları düşecek. Hepsini topladığınızda avantajlı şartların oluştuğunu göreceksiniz" şeklinde konuştu.

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