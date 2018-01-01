Batarya sağlığını ölçen uygulama

Apple, geçtiğimiz günlerde iPhone telefonların batarya sağlığını bilerek düşürdüğünü ve bu nedenle telefonları yavaşladığını itiraf etmişti. Şirket resmi internet sitesi üzerinden bir özür yazısı yayınladı ancak tepkiler devam ediyor. Kullanıcılar iPhone’ların batarya testi konusunda bilgi sahibi olmak istiyor.

TEKNOLOJİ Apple kullanıcılarından özür diledi

iPhone kullanıcılarını bataryalarının sağlığını test etmek için Battery Life isimli uygulamayı App Store’dan indirebilir. Bu uygulama sayesinde bataryanızın durumunu çok basit ve net bir şekilde görebilirsiniz.

Uygulama ücretsiz olarak App Store’dan indirilebilir ve arayüzü oldukça basit dilerseniz aşağıdaki link üzerinden indirebilirsiniz.

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Battery Life