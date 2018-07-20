Bedelli askerlik için araçlarını satıyorlar

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu bedelli askerlik teklifinde yaş sınırı 25, ücret ise 15 bin TL olarak belirlendi. Bedelli yapmak isteyenler kişilerin bir kısmı kredi çekmeyi düşünürken bir kısmı da biriktirdiği, kenarda sakladığı parayı bedelli askerlik hizmetini yerine getirmek için harcamayı planlıyor. Bedelli askerlik yapmak isteyen bazı kişiler de var ki bedelli askerlik için başlığı ile araçlarını satışa sunuyor.

Bedelli nedeni ile sahibinden sıfır ve ikinci el araç satışları başladı!

Bedelli askerlik açıklamasından sonra İnternete “bedelli için ihtiyaçtan değil”, “bedelliden acil satılık” gibi başlıklar ile bedelli yapmak isteyen kişiler araçlarını satışa koyuyor. Satışa koyulan arabalar arasında bedelli parasını bir araya getirmek isteyen kişilerin haricinde “Babalar gibi askerliğimizi yaptık bedelli askerlik için değil” şeklinde başlıklar ile araçlarını satışa koyanlar da bulunuyor.

Sahibinden sıfır ve ikinci el araba fiyatları 120 bin TL’ye kadar çıkıyor!

Bedelli askerlik için internetten satışa sunulan sıfır ve ikinci el araçlar arasında her modelde ve her fiyatta araçları yer alıyor. 120 bin ila 8 bin TL arasında satışa sunulan araçlara ulaşmak için platforma bedelli yazarak arama yapmanız yeterli.