Teknoloji Bedelli askerlik için araçlarını satıyorlar
OTOMOBİL

Bedelli nedeniyle sahibinden satılık sıfır ve ikinci el araba fiyatları!

Bedelli askerlik için araçlarını satıyorlar

Bedelli askerlik açıklaması ile birlikte 15 bin TL olarak belirlenen bedelli askerlik ücretini denkleştirmek isteyen kişiler, araçlarını bedelli başlığı ile satışa sunmaya başladı. 120 bin TL’ye kadar satışa sunulan araçlar arasında, “Babalar gibi askerliğimizi yaptık bedelli askerlik için değil” başlıklarını kullanarak da araçlarını satışa sunanlar dikkat çekiyor. İşte bedelli askerlik için sahibinden satışa sunulan sıfır ve ikinci el araç fiyatları…

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bedelli askerlik ücretini bir bir araya getirmek isteyen kişiler araçlarını satışa sunmaya başladı.
Bedelli askerlik ücretini bir bir araya getirmek isteyen kişiler araçlarını satışa sunmaya başladı.

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu bedelli askerlik teklifinde yaş sınırı 25, ücret ise 15 bin TL olarak belirlendi. Bedelli yapmak isteyenler kişilerin bir kısmı kredi çekmeyi düşünürken bir kısmı da biriktirdiği, kenarda sakladığı parayı bedelli askerlik hizmetini yerine getirmek için harcamayı planlıyor. Bedelli askerlik yapmak isteyen bazı kişiler de var ki bedelli askerlik için başlığı ile araçlarını satışa sunuyor.

Bedelli nedeni ile sahibinden sıfır ve ikinci el araç satışları başladı!

Bedelli askerlik açıklamasından sonra İnternete “bedelli için ihtiyaçtan değil”, “bedelliden acil satılık” gibi başlıklar ile bedelli yapmak isteyen kişiler araçlarını satışa koyuyor. Satışa koyulan arabalar arasında bedelli parasını bir araya getirmek isteyen kişilerin haricinde “Babalar gibi askerliğimizi yaptık bedelli askerlik için değil” şeklinde başlıklar ile araçlarını satışa koyanlar da bulunuyor.

Sahibinden sıfır ve ikinci el araba fiyatları 120 bin TL’ye kadar çıkıyor!

Bedelli askerlik için internetten satışa sunulan sıfır ve ikinci el araçlar arasında her modelde ve her fiyatta araçları yer alıyor. 120 bin ila 8 bin TL arasında satışa sunulan araçlara ulaşmak için platforma bedelli yazarak arama yapmanız yeterli.

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