Teknoloji Beyaz Saraydan sosyal medyaya düzenleme sinyali Kendi kendini düzenleyemiyor
SOSYAL MEDYA

Beyaz Saray'dan sosyal medyaya düzenleme sinyali: Kendi kendini düzenleyemiyor

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki Whatsapp, Facebook ve Instagram'da yaşanan erişim sorunları ile ilgili konuştu. "Son olarak ortaya çıkanlar, bir zincirin sadece son halkası." diyen Psaki, "Sosyal medya kendi kendini düzenleyemiyor, son olaylarda bu kendini gösterdi." sözleriyle yeni bir düzenleme sinyali verdi.

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Beyaz Saraydan sosyal medyaya düzenleme sinyali: Kendi kendini düzenleyemiyor
Beyaz Saray

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, sosyal medya şirketlerine ilişkin federal düzenlemenin gündemlerinde olduğunu açıkladı.

Psaki, Facebook muhbiri olarak ortaya çıkan şirketin eski çalışanı Frances Haugen'in, sosyal medya devinin kamu yararı ile şirket karı arasında bir çatışma olduğunda kendi çıkarını seçtiği yönündeki açıklamalarını yorumladı.

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'İç düzenlemelerin işe yaramadığı açık'

Sosyal medya şirketlerine ilişkin iddiaların uzun süredir ABD Başkanı Biden ve Kongrenin gündeminde olduğunu vurgulayan Psaki, "Şirketlerin iç düzenlemelerinin işe yaramadığı açık." değerlendirmesinde bulundu.

Psaki, sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisinin de tartışıldığını anımsatarak, bu konudaki federal düzenlemelerin de gündemlerinde olduğunu kaydetti.

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