Beyaz Saray'dan sosyal medyaya düzenleme sinyali: Kendi kendini düzenleyemiyor Beyaz Saray Sözcüsü Psaki Whatsapp, Facebook ve Instagram'da yaşanan erişim sorunları ile ilgili konuştu. "Son olarak ortaya çıkanlar, bir zincirin sadece son halkası." diyen Psaki, "Sosyal medya kendi kendini düzenleyemiyor, son olaylarda bu kendini gösterdi." sözleriyle yeni bir düzenleme sinyali verdi.

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