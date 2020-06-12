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Teknoloji Bilgi teknolojilerinden üniversite mezunu 700 gence iş
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Bilgi teknolojilerinden üniversite mezunu 700 gence iş

Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Alonet Bilgi Teknolojileri AŞ arasında istihdam taahhüt ve işbirliği protokolü imzalandı. Bu kapsamda ilk etapta 500 toplamda 700 gence iş verilmesi planlanıyor. Sivas Valiliği’nde gerçekleşen protokol töreninde konuşan Sivas İŞ-KUR İl Müdürü Hikmet Canpolat, özellikle genç ve üniversite mezunu işsizlerin bu süreçten faydalanacağını söyledi.

Haber Merkezi İHA
700 genci işe alacaklar
700 genci işe alacaklar

Alonet Bilgi Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dursun 2012 yılında Alonet’in temelini attıklarını hatırlatan Dursun, "Sayın Valimiz ile o zaman tanıştık. Bu yatırımın görünmez kahramanı sayın valimizdir.

  • Şimdi de zat-ı alilerinin destekleri ile 300 kişinin istihdamını öngören protokolün imzasını atacağız. Ancak biz 500 kişiyi garanti ettik. Bu, sizlerin sayesinde oldu.

Bizlerin üzerindeki pozitif baskınız, bizleri dinamik tutmanız ve rekabetçi yaklaşımınız için teşekkür ederiz. Alonet olarak çok büyük bir işi büyük fedakârlıklarla Sivas’a kazandırdık. Durmak yok yola devam edeceğiz. Önümüzde bir iş daha var onun da mücadelesini veriyoruz. 500 kişilik işin toplamda 700 kişilik istihdamı olacak. Bunun alımlarına başladık." dedi.

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Vali Salih Ayhan ise özellikle Pandemi sürecinde dijital teknolojinin öneminin arttığını belirterek,“İlimiz altyapısı dijital teknolojiye hazırlıklı olduğundan bu paydan nasibini almaktadır. Süreçteki katkınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sosyal sorumluluk anlamında büyük destek veriyorsunuz. İş başı eğitim programını en iyi uygulayan illerden biriyiz, sizlerde en iyi uygulayan firmalardansınız. Bana 100 kişi alacağınıza dair söz vermiştiniz ve sözünüzü tuttunuz.

  • Akabinde bir 100 kişi daha aldınız. Şimdi süreç başladı 50 kişi daha alıyorsunuz. İlave 300 kişi daha sisteme katacaksınız. Ama verdiğiniz sözlerle bu rakamın daha da artacağı görünüyor. İlimizde istihdamın arttığını görmek halkımızın da moral ve motivasyonunu artırıyor. Siz Sivas’ı her zaman tercih ettiniz. Teşekkür ediyoruz, hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından 300 kişilik istihdam protokolü Sivas İŞ-KUR İl Müdürü Hikmet Canpolat, Alonet Bilgi Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dursun ve Sivas Valisi Salih Ayhan tarafından imzalandı.

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