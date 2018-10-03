Bir patlama haberi de Xiaomi'den

Çinli teknoloji devi Xiaomi, beklenmedik bir haberle çalkalandı. Bir Xiaomi Mi A1 kullanıcısının telefonu şarjda iken resmen patladı.

Bildiğiniz gibi birçok teknoloji devinin bazı modellerinin bataryalarında çeşitli nedenlerden ötürü patlamalar yaşanıyor. Bu patlamaların bir kısmı ciddi yaralanmalara neden olurken bir kısmı da maddi kayıplar yaşanmasına neden oluyor.

Söz konusu patlama haberlerine Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi’nin de adı karıştı. Çin’de yaşandığı tahmin edilen olayda bir kullanıcı, yatarken Xiaomi Mi A1 model cihazını şarja takıp yatağının başucundaki komidininin üzerine koyduğunu ifade ediyor ve ardından telefonun nedeni belirsiz bir şekilde patladığını belirtiyor.

Patlayan Xiaomi Mi A1’in kılıf içeride bulunmasının tehlikeli bir kazanın önüne geçtiği belirtiliyor. Yaşanan patlamada hiç kimse yaralanmazken maddi bir kaybın olmadığı da belirtiliyor. 8 aydır kullanılan cihazda herhangi bir ısınma ve sorunla karşılaşmadığını belirten kullanıcı telefonunun neden patladığına da anlam verebilmiş değiş.

Olaya müdahale eden Xiaomi ise cihazı hemen incelemeye alarak sorunun kaynağını bulmaya çalışıyor.