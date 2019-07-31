Teknoloji Bitcoin Çinde 11inci sıraya yükseldi
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Bitcoin Çin'de 11’inci sıraya yükseldi

Çin Bilgi ve Sanayi Geliştirme Merkezi (CCID) kripto para birimleri sıralamasında kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin 11’inci sıraya yükseldi.

Haber Merkezi DHA
CCID verilerine göre piyasanın en yüksek hacimli sekizinci kripto para birimi EOS sıralamanın zirvesinde yer almaya devam ediyor.
CCID verilerine göre piyasanın en yüksek hacimli sekizinci kripto para birimi EOS sıralamanın zirvesinde yer almaya devam ediyor.

CCID tarafından 13’üncüsü yayınlanan ve kripto para birimleri projelerini temel teknoloji, uygulanabilirlik ve yaratıcılık kapsamında değerlendiren sıralamada, piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, listede Mayıs ayına göre bir basamak yükselerek 11’inci sıraya ulaştı.


CCID verilerine göre piyasanın en yüksek hacimli sekizinci kripto para birimi EOS sıralamanın zirvesinde yer almaya devam ederken, EOS’u sırasıyla Ethereum ve TRON takip etti.

Bunun yanında Cosmos ve Zilliqa olmak üzere listeye iki yeni proje eklendiği belirtilirken, Cosmos’un “yeni bir teknik vizyonla blockchainlerdeki saniye başına işlem miktarını artırarak çözüm oluşturduğu” ve Zilliqa’nın da “güvenlik zayıflıklarını önlemek amacıyla yeni bir akıllı kontrat dili olan Scilla yoluyla işlem performansını geliştirdiği” vurgulandı. Cosmos, Bitcoin’in hemen üstünde olmak üzere listeye 10’uncu sıradan girerken, Zilliqa ise 24’üncü sıraya yerleşti

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