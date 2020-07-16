Hack ile Bitcoin topladılar: Kripto paranın değeri 10 bin doların altına düştü

Kripto para Bitcoin'in dün gerçekleştirilen siber saldırıdan etkilendiği ortaya çıktı. Dün birçok ünlünün hesabı hacklenmiş bu hesaplardan Bitcoin dolandırıcılığı yapılmaya çalışılmıştı.

Bu hackleme saldırısından etkilenen kripto para borsaları da oldu. Kripto para piyasasının en büyük borsaları; Binance, Coinbase gibi kurumların da hacklenmesi Bitcoin'in fiyatını düşürdü.

Değerlemesi sürekli değişen Bitcoin yatırımcılarını endişelendiriyor.

TEKNOLOJİ Twitter'da ünlülerin hesaplarına saldırı: Çok sayıda ünlü ve siyasi ismin hesapları ele geçirildi

9 bin direnci kırılırsa 6 bin - 5 bin dolarlar görülür

Daha önce de 9 bin direnci kırıldığında Bitcoin'in değeri 6 bin- 5bin dolarları görmüştü. Şimdi ise tekrar 9 bin dolar civarına düşen kripto paranın değeri burada bir direnç noktası bulamazsa daha da düşecek gibi görünüyor.

Uzmanların söylediğine göre Bitcoin şu ana kadar beklenen yükselişi gerçekleştiremedi. Bunun en temel sebebi olarak ise kripto paranın stabil bir değerlemeye sahip olmaması olduğu dile getiriliyor.