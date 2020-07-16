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Teknoloji Hack ile Bitcoin topladılar Kripto paranın değeri 10 bin doların altına düştü
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KRİPTOGRAFİ

Hack ile Bitcoin topladılar: Kripto paranın değeri 10 bin doların altına düştü

Dün, Twitter'da birçok ünlünün hesabı hacklenmişti. Bu hacklenen hesaplar üzerinden Bitcoin toplamaya çalışan hackerlar belli bir meblağa da ulaşmayı başarmıştı. Bugün ise kripto paranın değer kaybedip 10 bin dolar altında değerlendiği görüldü. Bitcoin 9 bin dolarda tutunamazsa 6 bin dolara kadar düşmesi öngörülüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bitcoin değer kaybediyor.
Bitcoin değer kaybediyor.

Kripto para Bitcoin'in dün gerçekleştirilen siber saldırıdan etkilendiği ortaya çıktı. Dün birçok ünlünün hesabı hacklenmiş bu hesaplardan Bitcoin dolandırıcılığı yapılmaya çalışılmıştı.

  • Bu hackleme saldırısından etkilenen kripto para borsaları da oldu. Kripto para piyasasının en büyük borsaları; Binance, Coinbase gibi kurumların da hacklenmesi Bitcoin'in fiyatını düşürdü.

Değerlemesi sürekli değişen Bitcoin yatırımcılarını endişelendiriyor.

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9 bin direnci kırılırsa 6 bin - 5 bin dolarlar görülür

Daha önce de 9 bin direnci kırıldığında Bitcoin'in değeri 6 bin- 5bin dolarları görmüştü. Şimdi ise tekrar 9 bin dolar civarına düşen kripto paranın değeri burada bir direnç noktası bulamazsa daha da düşecek gibi görünüyor.

Uzmanların söylediğine göre Bitcoin şu ana kadar beklenen yükselişi gerçekleştiremedi. Bunun en temel sebebi olarak ise kripto paranın stabil bir değerlemeye sahip olmaması olduğu dile getiriliyor.

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