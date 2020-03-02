Teknoloji Blokzincir sistemi ile oy kullanılacak
KRİPTOGRAFİ

Blokzincir sistemi ile oy kullanılacak

- Polys Ürün Müdürü Roman Aleshkin:- "Müşterilerimizle yaptığımız görüşmelerde, kağıt kullanılarak yapılan oylamaların getirdiği zorlukları anladık. Polys platformuyla sunduğumuz elektronik oylama sistemi, bu sorunların bazılarını çözüyor. Çevrim içi platformla birlikte çalışan bu makine, vatandaşların istedikleri şekilde rahat ve şeffaf bir şekilde oy vermesini sağlıyor"

Haber Merkezi AA
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Kaspersky Innovation Hub projesi olan ve çevrim içi oylama platformu geliştiren Polys, yeni oylama makinesinin prototipini tanıttı.

Kaspersky açıklamasına göre, şirketler, üniversiteler ve siyasi partiler için bir çevrim içi oylama platformu geliştiren Polys'nin yeni oylama makinesi, blokzincir teknolojilerini Polys çevrim içi seçim sistemiyle birlikte kullanıyor.

Oy verme merkezlerinden veya kişisel cihazlardan gönderilen oylar güvenli bir şekilde aktarılıp işleniyor. Bu şekilde seçmenler nasıl oy vereceklerini tercih edebiliyor, organizatörler de gizliliği garanti altına alınmış güvenli bir çevrim içi oylama sistemi kullanıyor.

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Şifreleme yöntemi olarak pek çok alanda kullanılacak

Çevrim içi oylama sistemleri; seçimleri düzenleyenlere ve katılımcılara uzaktan oy verme, sonuçları otomatik hesaplama, lojistik zorlukları aşma ve süreci tek bir merkezden yönetme gibi çeşitli imkanlar sunuyor. Ancak, çevrim içi oylamalar akıllı telefon veya bilgisayar kullanma alışkanlığı olmayanların ya da oylarını bizzat bir merkeze gidip vermeyi tercih edenlerin önünde bir engel haline gelebiliyor. Bu sistemde karşılaşılan bir diğer zorluk ise bir katılımcının verdiği kararı ortaya çıkarmadan oyunun sayılıp sayılmadığını kontrol etmesini sağlamak oluyor.

Polys oylama makinesi, bu sorunu aşmak için dağıtık defter teknolojisinden yararlanıyor. Bu durum tüm oyların merkezi olmayan bir şekilde çok sayıda blokzinciri düğümünde saklanması anlamına geliyor. Oylamayı düzenleyenler, bu verileri saklamak için çok sayıda bilgisayar seçebiliyor. Bunun için güvenilir kurumlara veya bağımsız gözlemcilere ait bilgisayarları tercih edebiliyor. Bu yöntem, verilen oylar üzerinde değişiklik yapma ihtimalini en aza indiriyor. Kötü niyetli kişilerin değişiklik yapabilmesi için tüm bu bilgisayarlara sızması gerekiyor.

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- "Rahat ve şeffaf bir şekilde oy vermeyi sağlıyor"

Oylama makinesini kullanmak için katılımcıların gerekli belgelerle kimliklerini doğrulatması gerekiyor. Bunu yapan katılımcılara kendilerine özel bir kod veriliyor. Bu kodu özel bir cihazla tarattıktan sonra Polys oylama makinesi üzerindeki ekrandan seçim yapılabiliyor. Katılımcılar, bu QR kodunu özel bir web uygulamasında kullanarak verdikleri oyların blokzincirine kaydedilip kaydedilmediğini kontrol edebiliyor. Oyların kişiye kadar takip edilmemesi için isimler ve tercihler blokzincirinde kaydedilmiyor.

Belirli bir bölgede yapılan seçimler için de ayrı bir erişim kodu hazırlanabiliyor. Böylece başka bir bölgede bile oy verirken katılımcılara kendi yerel seçimlerindeki adaylar gösteriliyor. Denetim ve yeniden sayım için, bu dağıtık defter sistemine bir Polys yazıcı bağlanarak kağıtta baskı da alınabiliyor. Bölgesel seçim ekibinin ana ofisinde yer alan bu cihaz, oy verildiğinde bunu kağıda basabiliyor.

Oylama makineleri Polys çevrim içi oylama platformu ile tek bir blokzinciri sistemi üzerinden birbirine bağlanabiliyor. Bu da makinelerin tek bir kayıt tutabilmesini sağlıyor. Böylece bir seçmenin birden fazla oy vermesinin önüne geçiliyor.

Blockchain sistemi

Kağıt oylamaya göre çok daha kolay

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polys Ürün Müdürü Roman Aleshkin, müşterilerle yaptıkları görüşmelerde, kağıt kullanılarak yapılan oylamaların getirdiği zorlukları anladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Polys platformuyla sunduğumuz elektronik oylama sistemi bu sorunların bazılarını çözüyor. Uzaktan oy verme imkanı sunarak gençlerin katılım oranını artırabiliyor. Ancak fiziksel oy verme merkezleri tamamen kapatılacak olursa bazı grupların seçimlere katılması ve seslerini duyurması da zorlaşabilir. Bu yüzden yeni oylama makinelerimizi geliştirdik. Çevrim içi platformla birlikte çalışan bu makine, vatandaşların istedikleri şekilde rahat ve şeffaf bir şekilde oy vermesini sağlıyor."

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