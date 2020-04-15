Teknoloji HTC akıllı telefonlarla Bitcoin madenciliği yapılabilecek
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HTC akıllı telefonlarla Bitcoin madenciliği yapılabilecek

HTC’den yapılan bir duyuru ile geliştirilmeye devam edilen DeMiner uygulaması sayesinde Exodus akıllı telefonlarda Monero (XMR) kripto paranın kullanılabileceği ve XMR madenciliğinin yapılabileceği duyuruldu.

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HTC akıllı telefonlara yeni bir özellik geldi.
HTC akıllı telefonlara yeni bir özellik geldi.

Akıllı telefon üreticisi HTC, geçtiğimiz aylarda blockchain tabanlı akıllı telefonları olan Exodus 1 ve daha düşük donanıma sahip olan kardeşi Exodus 1s’i duyurmuştu. HTC’den bugün yapılan duyuru ile blockchain tabanlı akıllı telefonlar olan Exodus’larda monero kripto para biriminin kullanılmasına izin verileceği duyuruldu.

HTC, Exodus’larda moneronun kullanılabilmesi için çip tasarım şirketi Midas Lab ile bir iş birliği kurdu. İki şirket, moneronun Exodus’larda kullanılabilmesi için DeMiner isimli bir uygulama geliştiriyor. Üstelik bu uygulama, standart bir kripto para cüzdanından çok daha fazlası olacak.

Madencilik yapılabilecek.

DeMiner ile XMR madenciliği yapılabilecek

DeMiner uygulaması, kripto para birimi moneronun kullanılmasını sağlamakla beraber kripto para madenciliği yapılmasını da mümkün kılacak. Ancak telefon şarja takılı olmadığında veya telefon kullanıldığında, kripto para madenciliği devre dışı bırakılacak. Böylece güç ve performanstan kayıp yaşanmayacak.

HTC’den Phil Chen, DeMiner ile beraber XMR madenciliğinin daha yerel hale geleceğini ve maliyetinin düşeceğini söyledi. Chen, kripto para madenciliğinin devasa havuzların elinde olduğunu, bu sorunu ortadan kaldırmanın ve madenciliği daha erişilebilir hale getirmenin yolunun mobil cihazlar olduğunu belirtti. Webtekno'nun haberine göre; Chen, DeMiner uygulamasının insanları kripto para madenciliğine teşvik edeceğini ve madenciliğin maliyetini uygun hale getireceğini de sözlerine ekledi.

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