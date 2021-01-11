​Bu zorbalığı kabul etmiyoruz

WhatsApp’ın kullanıcılarına yönelik zorunlu güncelleme kararının ardından gizlilik ilkeleri tartışılmaya başlandı. Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na aykırı olan bu düzenleme ile WhatsApp, Facebook ile veri alışverişi yapabilecek. Böylelikle tüm kullanıcıların profili çıkartılarak istenilen kişiler ya da kurumlarla paylaşılacak. Veri alışverişine izin vermeyen kullanıcılar uygulamayı kullanamayacak. WhatsApp’ın bu dayatmasızorbalık olarak nitelendiriliyor.

TEKNOLOJİ WhatsApp sözleşme maddeleri: WhatsApp yeni sözleşme tarihi ne zaman?

FİŞLEME GİBİ PROFİL

Yeni kullanım ilkesi ile WhatsApp, Facebook’taki datalar ile WhatsApp’taki dataları birleştirecek. Böylelikle daha güçlü bir data sistemine sahip olacak. Bu verilerle her kullanıcı için ayrı ayrı profil çıkarılacak.

İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİNE AKTARILABİLECEK

Bu profilde kullanıcıların siyasi görüşleri, dini inancı, alışveriş alışkanlıkları, ticari yaklaşımları gibi birçok bilgiler yer alacak. Dolayısıyla WhatsApp, her bir kullanıcısının bütün bilgilerini elinde bulunduracak. WhatsApp, bu profil analizini raporlayarak istihbarat örgütleri ile bankalara, reklam şirketlerine, siyasi kuruluşlara, sivil toplum kuruluşları ya da kişilere servis edebilecek.

TEKNOLOJİ WhatsApp'tan tehlikeli kaçış: Telegram'ın farkında mısınız?

MESAJIN VİZEYE ENGEL OLABİLİR

Yeni kullanım ilkesi tüketiciler açısından riskleri de beraberinde getirecek. Kullanıcının kim olduğu, alışkanlıkları, nelerden hoşlanıp hoşlanmadığı, ne kadar parasının olduğu mesajlarla belirlenecek. Böylelikle insanlar köleleştirilecek. Resmi işlemlerde de kullanıcıların mesajları önüne gelecek. Örneğin, uygulamadan yazılan “kahrolsun ABD” mesajı vize işlemlerinde kullanıcıların karşısına çıkabilecek. ABD vize şirketi bu yazışmaları görecek ve ona göre muamele yapabilecek.

REKLAM

DÜNYA AB’ye ayrıcalık: WhatsApp'tan kaçış

ATILACAK ADIMLAR NETLEŞECEK

WhatsApp’ın 8 Şubat’ta yürürlüğe girmesi planlanan gizlilik ilkesi karşısında yerli uygulamalara yönelme başlarken, Türkiye de bu konuda atılacak adımları bu hafta içerisinde netleştirecek. Söz konusu uygulamanın gündeme gelmesinin ardından Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışmalara başladı. WhatsApp’ın yeni ilkesi masaya yatırılıyor ve gizlilik sözleşmesindeki değişiklikler inceleniyor. Ayrıca bugün de Adalet Bakanlığı’nda da konuya ilişkin bir toplantı yapılacağı öğrenildi. Yarın ise BTK ve KVKK bir araya gelerek tüm gelişmeleri değerlendirecek. Toplantının ardından yapılması gerekenler ve kullanıcıların dikkate alacağı uyarılar hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı da çıktı

WhatsApp zorbalığının ardından birçok kamu ve özel kurumların, uygulamada oluşturulan grupları kapatılarak başka mecralara kaydırıldı. Cumhurbaşkanlığı da 11 Ocak’tan itibaren, gazetecilere yaptığı bilgilendirmeleri Whatsapp yerine BİP üzerinden yapma kararı aldı.

Kullanıcılar yerli alternatiflere yöneldi

WhatsApp'ın güncellenen "Gizlilik İlkesi"ne tepki gösteren kullanıcılar, yerli anlık mesajlaşma uygulamalarına yönelmeye başladı. Çok sayıda mesajlaşma uygulaması bulunsa da uygulama mağazalarında BiP, Dedi, Signal ve Telegram'ın aralarında yer aldığı 4 platform Türkiye'de öne çıktı. Turkcell çatısı altındaki BiP, sosyal medyada WhatsApp'a gösterilen tepkilerin ardından en çok indirilen 3 mesajlaşma uygulaması arasındaki yerini aldı. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen uygulama ile metin mesajlaşmanın dışında sesli ve görüntülü görüşme, belge gönderip alma ve benzeri birçok işlem yapılabiliyor. Tüm iletişimin şifreli bir şekilde taşındığı BiP'in verileri, Turkcell'in Türkiye'deki veri merkezlerinde tutuluyor. BiP'in kullanıcı sayısı son 24 saat içerisinde 1 milyon 124 bin kişi daha arttı. Dünya çapında 53 milyonun üzerinde indirilen BiP uygulaması, her geçen gün eklenen yeni özellikleriyle daha da gelişiyor.

DEDİ BİRÇOK HİZMET SUNUYOR

Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER) tarafından geliştirilen yerli uygulama Dedi de kullanıcılarına ücretsiz olarak mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama gibi birçok hizmet sunuyor. Tüm sesli ve görüntülü aramaların, dosya paylaşımlarının üst düzey güvenlik protokolleriyle uçtan uca şifrelendiği uygulama da son günlerde uygulama mağazalarında en çok indirilen uygulamalar arasına girdi. Açık kaynaklı bir yazılım üzerine temellendirilen Dedi'nin kaynakları herkes tarafından incelenebiliyor.

REKLAM

ABD de Facebook’u tehdit olarak görüyor

Aralık ayında, ABD’de 46 eyalet ve ABD Federal Ticaret Komisyonu, ‘’tekelcilik” ile suçladığı sosyal medya şirketi Facebook’a iki dava açtı. Açılan davalarda, Facebook, ‘’dijital pazardaki hakimiyetini kötüye kullanmak, tekelcilik ve rekabeti imkansız hale getirmekle’’ suçlandı. ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) da rakiplerini satın alarak tekel oluşturduğu gerekçesiyle Facebook’un bölünmesi için ayrı bir dava açtı. Davanın ardından şirket, WhatsApp ve Instagram gibi değerli varlıklarını satmaya zorlanabilir.

#WhatsApp’ı siliyoruz

Yeni uygulamayla beraber özellikle Türkiye’de kullanıcılar organize bir şekilde WhatsApp’tan ayrılmaya başladı. #WhatsAppSiliyoruz hastaghi ile paylaşımlar yapıldı. Birçok vatandaş ve tanıdık isimler de hastaghe destek verdi. Selçuk Bayraktar, “WhatsApp’dan uygulamaya koyduğu yeni veri politikası nedeniyle ayrılıyorum. Kullandığım mesajlaşma programları: #BIP

Açık kaynak kodlu olduğu için: #Telegram #Signal

#WhatsAppSiliyoruz” mesajını paylaştı.”