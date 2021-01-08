WhatsApp özel bilgileri pazarlayacak: Kabul etmeyen kullanamayacak

Sosyal medya devi Facebook’un azalan kullanım oranı ve popüleritesini, WhatsApp başta olmak üzere diğer grup şirketlerin kullanıcılarından sağladığı verileri pazarlayarak aşmaya çalıştığı belirtiliyor. Güncellenen Gizlilik İlkesi’ni kabul veya rededilmesi için 8 Şubat’a kadar süre veren WhatsApp’ın bu yeni ilkelerini kabul etmeyenler bu tarihten itibaren artık WhatsApp’ı kullanamayacak.

BİLGİLERİ PAYLAŞACAK

4 Ocak 2021 tarihi itibariyle Gizlilik İlkesi ve Hizmet Koşulları’nda güncellemeye giden WhatsApp, artık kullanıcılarının bilgilerini çatısı altında faaliyet gösterdiği Facebook Grubu’nun diğer şirketleriyle paylaşacak. WhatsApp’ın yeni Gizlilik İlkesi’nin “Diğer Facebook Şirketleriyle Nasıl Çalışırız?” başlığıyla duyurulan bölümünde, “Facebook Şirketlerinin bir parçası olan WhatsApp, diğer Facebook Şirketlerinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur” ifadesine açık açık yer verildi.

2 milyar kullanıcısı bulunan, Amerika merkezli WhatsApp, Gizlilik İlkeleri’nde skandal değişikliğe gitti. Değişiklik ile 2 milyarı aşkın WhatsApp kullanıcısının bilgisi, Facebook’un diğer şirketlerinin reklam ve pazarlama malı olacak. Eğer kullanıcılar özel verilerinin paylaşılmasını kabul etmezse artık WhatsApp kullanamayacak.

ŞİRKETLERE PAZARLAYACAK