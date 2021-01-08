Teknoloji WhatsApp özel bilgileri pazarlayacak Kabul etmeyen kullanamayacak
SOSYAL MEDYA

WhatsApp özel bilgileri pazarlayacak: Kabul etmeyen kullanamayacak

WhatsApp özel bilgileri pazarlayacak: Kabul etmeyen kullanamayacak

Amerika merkezli WhatsApp, ‘gizlilik ilkeleri’nde tepki çeken bir değişikliğe gitti. Buna göre 2 milyarı aşkın WhatsApp kullanıcısının bilgisi, Facebook ve bağlı şirketlerin reklam ve pazarlama unsuru olacak. Kullanıcılar özel verilerinin paylaşılmasını kabul etmezse 8 Şubat’tan sonra WhatsApp kullanamayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sosyal medya devi Facebook’un azalan kullanım oranı ve popüleritesini, WhatsApp başta olmak üzere diğer grup şirketlerin kullanıcılarından sağladığı verileri pazarlayarak aşmaya çalıştığı belirtiliyor. Güncellenen Gizlilik İlkesi’ni kabul veya rededilmesi için 8 Şubat’a kadar süre veren WhatsApp’ın bu yeni ilkelerini kabul etmeyenler bu tarihten itibaren artık WhatsApp’ı kullanamayacak.

BİLGİLERİ PAYLAŞACAK

  • 4 Ocak 2021 tarihi itibariyle Gizlilik İlkesi ve Hizmet Koşulları’nda güncellemeye giden WhatsApp, artık kullanıcılarının bilgilerini çatısı altında faaliyet gösterdiği Facebook Grubu’nun diğer şirketleriyle paylaşacak. WhatsApp’ın yeni Gizlilik İlkesi’nin “Diğer Facebook Şirketleriyle Nasıl Çalışırız?” başlığıyla duyurulan bölümünde, “Facebook Şirketlerinin bir parçası olan WhatsApp, diğer Facebook Şirketlerinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur” ifadesine açık açık yer verildi.

2 milyar kullanıcısı bulunan, Amerika merkezli WhatsApp, Gizlilik İlkeleri’nde skandal değişikliğe gitti. Değişiklik ile 2 milyarı aşkın WhatsApp kullanıcısının bilgisi, Facebook’un diğer şirketlerinin reklam ve pazarlama malı olacak. Eğer kullanıcılar özel verilerinin paylaşılmasını kabul etmezse artık WhatsApp kullanamayacak.

ŞİRKETLERE PAZARLAYACAK

  • WhatsApp, güncellenen ilkelerinde “Hizmetlerimizin ve Facebook Şirketi Ürünleri dahil bu şirketlerin sunduğu olanakların yürütülmesi, sunulması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla bu şirketlerden aldığımız bilgileri kullanabiliriz ve bu şirketler de bizim onlarla paylaştığımız bilgileri kullanabilirler” ifadelerini kullandı.
Abone Ol Google News
Kadıköyde kritik galibiyet

Kadıköy'de kritik galibiyet

​F.Bahçe Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti ve ikinci sıraya yükseldi.
Microsofta1.5 milyon dolarlık dava

Microsoft'a
1.5 milyon dolarlık dava

Albayrak Grubu yaşadığı mağduriyetler nedeniyle dava açtı.
Planlarımız hazır

Planlarımız hazır

Aşı için kritik toplantı 6 saat sürdü.
Onlar teröristti

Onlar teröristti

​ABD'nin seçilmiş Başkanı Biden, Trump'ı hedef aldı.
Trump <br>görevden alınmalı

Trump
görevden alınmalı

​ABD Senatosundaki Demokratlardan çağrı.
Her geçen gün azalıyor

Her geçen gün azalıyor

Koronavirüs tablosu olumlu seyrediyor.

Trump'a <br>sosyal medya şoku!

Trump'a
sosyal medya şoku!

​Hesapları kritik tarihe kadar kapatıldı.

​ABD'de yaşananlar yeni gerçeğe karşı başlayan ilk ayaklanma.
Hamsi avına <br>yasak getirildi

Hamsi avına
yasak getirildi

​Bakanlık alınan kararın nedenini açıkladı.
HDP'den Boğaziçi <br>eylemlerine destek

HDP'den Boğaziçi
eylemlerine destek

HDP'li Ersoy, gözaltına alınanlara desteğe gidip 'yanınızdayız' mesajı verdi.

Demirtaş 108 şüpheliyle birlikte yargılanacak

​Erdoğan, Saadet Partili Asiltürk'ü evinde ziyaret etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.