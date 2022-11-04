Teknoloji Çalışanlara e-posta gönderildi Elon Musk 3 bin 700 Twitter çalışanını işten çıkaracak
SOSYAL MEDYA

Çalışanlara e-posta gönderildi: Elon Musk 3 bin 700 Twitter çalışanını işten çıkaracak

Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın alması sonrası binlerce çalışan ile yolların ayrılacağı öne sürülmüştü. Şirketten bu yönde beklenen ilk adım geldi. Twitter yönetimi konuya ilişkin çalışanlara bir e-posta gönderdi. Cuma günü beklenen işten çıkarmaların başlaması planlanıyor.

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Haber Merkezi AA
Çalışanlara e-posta gönderildi: Elon Musk 3 bin 700 Twitter çalışanını işten çıkaracak
Elon Musk Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Twitter yönetimi konuya ilişkin çalışanlara bir e-posta gönderdi.

Söz konusu e-postada cuma sabahından başlayarak çalışanların istihdam durumları hakkında bilgilendirileceği aktarıldı.

Bu eylemin şirketin başarısının devamı için gerekli olduğu belirtilen e-postada, "Twitter'ı sağlıklı bir yola sokma çabasıyla, cuma günü küresel iş gücümüzü azaltmak için zorlu bir süreçten geçeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Bloomberg, Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk’ın 3 bin 700 kişiyi işten çıkaracağını yazdı. Twitter’ın halihazırda 7 bin 500 kişilik bir kadrosu bulunuyor.

Musk, satın alma sürecinin tamamlanmasının ardından ilk olarak Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'in görevine son vermişti.

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2006 yılında kurduğu Twitter ile dünyanın en ünlü isimlerinden biri haline gelen Jack Dorsey, geçtiğimiz yıl şirketten ayrılmıştı. Dorsey’in ayrılığından kısa bir süre sonra ise Elon Musk, platformu satın almak için 44 milyar dolarlık bir teklifle gündeme gelmişti.
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2006 yılında insanların gezdikleri gördükleri yerleri paylaşıp birbirlerine ilham olabilmeleri için Twitter’ı kuran Jack Dorsey, geçen gün yaptığı açıklamada 2019 yılında Twitter’a kardeş şirket olarak kurduğu Skyblue şirketini yeni bir sosyal medya platformuna dönüştüreceğini açıkladı.
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Geçtiğimiz hafta Elon Musk, Twitter’ı satın alırken, Jack Dorsey de yeni sosyal medya platformu; blok zinciri tabanlı Bluesky Social’ı yakında piyasaya süreceğini ve şu anda beta testi için kullanıcıların kaydolmaya başladığını belirtti.
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Elon Musk ve Twitter’ın aylardır süren hukuki savaşında kamuoyuna açıklanan özel metin mesajlarına Dorsey, “Yeni bir platforma ihtiyaç var. Şirket olamaz. O yüzden ayrıldım” dediği basına yansımıştı.
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Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den yeni sosyal medya platformu: Testlere başladı
ABD'li milyarder Elon Musk, Twitter'ın yeni patronu olurken, sosyal medya platformunun kurucusu ve eski CEO'su Jack Dorsey de yeni şirketi 'Bluesky' için beta sürümünü duyurdu.


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3 bin 700 çalışanı
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Beklenen ​e-posta çalışanlara gönderildi.
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