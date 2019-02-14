Teknoloji Çin özel hayatı bitirdi
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Çin özel hayatı bitirdi

Çin'de cepteki "sosyal konfor" özel hayatı devlet denetimine sunuyor. WeChat, çok sayıda aplikasyonu tek veri tabanında birleştirip hayatı kolaylaştırma iddiası taşıyor ancak bunun için "kişisel mahremiyetten vazgeçilmesi" şartını koşuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Çin'de çok sayıda sosyal paylaşım platformu, mobil uygulama ve ödeme yönteminin özelliklerini tek bir veri tabanında birleştiren "WeChat", vatandaşların hayatını kolaylaştırırken, kullanıcılara kişisel mahremiyetten vazgeçmeleri şartını koşuyor. 1 milyar 80 milyon kullanıcısı olan uygulama, Çinlilerin yaşamında "sosyal konfor" alanı açıyor ancak bununla birlikte özel hayatlarındaki sınırların daralmasına neden oluyor.

WHATSAPP’A ALTERNATİF

Whatsapp ve Twitter gibi sosyal medya araçlarına erişim yasakları bulunan ülkede alternatif olarak ortaya çıkan uygulamanın güncel gizlilik politikası uyarınca, “kişisel verilerin bazı durumlarda kullanıcının izni dışında üçüncü taraflarla paylaşılabileceği” maddesine onay mecburiyeti var. Çin komünist Partisi’nin (ÇKP) yönettiği ülkede hükümet, bu uygulamayı kullanan herkesten, her yerde ve her şekilde haberdar olabilme imkanını elinde tutuyor.

  • Kimlik yerine geçecek
  • Ülkedeki resmi kurumların da önemli duyurularını "resmi hesaplar" adı verilen kanallar aracılığıyla bu uygulama üzerinden yapmaya başladığı Çin'de WeChat, insanlar için zorunlu olma özelliğini giderek güçlendiriyor. Bununla da yetinmeyen Pekin yönetimi, söz konusu uygulamayı resmi bir kimlik olarak da tescillemek için girişimlerde bulunuyor.
  • Cüzdanlara girdi
  • Sıradan özelliklerin yanı sıra geliştirdiği mobil ödeme yöntemi “WeChat Pay” ile de vatandaşların cüzdanına giren uygulama, yaklaşık 1 milyon “mini program” ile her sosyal sınıf ve yaş aralığından bireye ulaşıyor. Ülkedeki diğer mobil ödeme yöntemi, e-ticaret devi Alibaba’nın geliştirdiği “Alipay” ile ülkeyi “nakitsiz toplum” geleceğine taşıyan “WeChat”, mobil bir uygulamanın ötesine geçerek insanlar için mecburiyet haline geliyor.

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