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Teknoloji

EGM: Depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 21 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 651 hesap yöneticisi tespit edildi, 330'u hakkında adli işlem başlatıldı. 110 şahıs gözaltına alındı, 21'i tutuklandı'' ifadelerine yer verildi.

11:29 . 16/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Provokatif paylaşımlara tutuklama

Provokatif paylaşımlara tutuklama

EGM'den yapılan yazılı açıklamada; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nca internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtilerek, "06 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş/Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve çevre illerimizde de hissedilmiştir. Yürütülen çalışmalar kapsamında; sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres ve lokasyon bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulmaktadır" denildi.


Ayrıca depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 651 hesap yöneticisinin tespit edildiği ve ilgili birimlere gönderildiği vurgulanarak, "Bunlardan 330'u hakkında adli işlem başlatılmıştır. Cumhuriyet başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 110 şahıs gözaltına alınmış, 21'i tutuklanmıştır. Öte yandan, depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızın iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulmuş; 76 adet oltalama (phishing) dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlanmış, resmi kurumların adını kullanarak/taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış, ayrıca 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.


#EGM
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#provokatif
#paylaşım
#sosyal medya
#tutuklama
2 days ago
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EGM: Depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 21 kişi tutuklandı
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