|
Reklam
Reklam
Teknoloji

EGM: Provokatif paylaşımlarda bulunan 48 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 48 kişi tutuklandı.

12:46 . 20/03/2023 Pazartesi
DHA
Provokatif paylaşımlara tutuklama

Provokatif paylaşımlara tutuklama

EGM'den yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü ifade edildi.


Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerIendirilen 1193 hesap yöneticisinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, "746 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatılmış, Cumhuriyet başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 185 şahıs gözaltına alınmış, 48'i tutuklanmıştır." bilgisi verildi.


Ayrıca depremzedelere yardım yapmak isteyenlerin iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulduğu belirlenen ve "oltalama" dolandırıcılığına yönelik hazırlanan 81 internet sitesinin kapatıldığı aktarıldı.


Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek, vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya hesabıyla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığı vurgulanan açıklamada, "deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdan adresinin tespit edilerek, cüzdanların dondurulmasının sağlandığı kaydedildi.


#EGM
#provokatif paylaşım
#tutuklama
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.