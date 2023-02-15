EGM: Sosyal medyada depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 20 kişi tutuklandı

Türkiye 6 Şubat 2023 Pazartesi günü merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 10 kenti etkileyen depremler binlerce canı hayattan kopardı. Arama kurtarma ekipleri aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürürken enkazlardan gelen kimi haberler hüzne boğdu, kimileri ise umutları yeniden yeşertti. Çifte depremde son gelen rakamlara göre 35 bin 418 kişi hayatını kaybetti, 105 bin 505 kişi ise yaralandı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...