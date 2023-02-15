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EGM: Sosyal medyada depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 20 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 613 hesap yöneticisinin tespit edildiği, 293'ü hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. 78 şahıs gözaltına alınırken, 20'si tutuklandı.

10:27 . 15/02/2023 Çarşamba
DHA
Provokatif paylaşımlara tutuklama

Provokatif paylaşımlara tutuklama

EGM'den yapılan yazılı açıklamada; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nca internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtilerek, "06 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş/Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve çevre illerimizde de hissedilmiştir. Yürütülen çalışmalar kapsamında; sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres ve lokasyon bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulmaktadır" denildi.


Ayrıca depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 613 hesap yöneticisinin tespit edildiği ve ilgili birimlere gönderildiği vurgulanarak, "Bunlardan 293'ü hakkında adli işlem başlatılmıştır. Cumhuriyet başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 78 şahıs gözaltına alınmış, 20'si tutuklanmıştır. Öte yandan, depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızın iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulmuş; 46 adet oltalama (phishing) dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlanmış, resmi kurumların adını kullanarak/taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış, ayrıca 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.


#EGM
#sosyal medya
#provokatif
#paylaşım
1 saat önce
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EGM: Sosyal medyada depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 20 kişi tutuklandı
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