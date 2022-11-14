Elon Musk: Kendime çok fazla işkence ediyorum

Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen B20 konferansına uzaktan erişimle katıldı. Son dönemde dünyanın gündeminde olan ve Twitter'ı satın aldıktan sonra eleştiri yağmuruna tutulan Musk, kişisel hayatı ile ilgili söylediği sözlerle olay oldu.

"Benim yerimde olmak pek de özenilecek bir şey değil"

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; G20 ülkelerinin önde gelen iş dünyası kuruşlarını ve sanayi örgütlerini bir araya getiren B20'ye video konferansla katılan Musk, Asya'daki pek çok iş insanının "Doğu'nun Elon Musk'ı" olmak istediğine dair gelen yoruma şu yanıtı verdi:

Ne dilediğinize dikkat edin. Kaç kişinin gerçekten benim gibi olmak isteyeceğinden emin değilim. Ben olmayı hayal ettikleri gibi olmak istiyorlar. Bu, gerçekten ben olmakla aynı şey değil. Açıkçası kendime çok fazla işkence ediyorum.

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Yeni satın aldığı sosyal medya platformuyla ilgili de konuşan iş insanı, içerik üreticilerin Twitter'da para kazanabilmesi için daha çok sayıda ve uzun videolara izin vermek istediğini söyledi.

"Burada karanlıkta, mumlarla çevrili bir şekilde oturuyorum" diyen Musk, sürdürülebilir enerjiye geçiş yapılacağını inandığını ancak bunun ne kadar süreceğinin önemli bir mesele olduğunu vurguladı.

Tesla ve SpaceX CEO'su Musk'ın, Twitter'ı satın almasının ardından platformda yapılacak değişikliklere dair pek çok haber çıktı.

Bunlar arasında mavi tikin para karşılığında alınabilmesi ve ücretli video paylaşılması gibi adımlar var. Öte yandan ünlüleri ve firmaları taklit eden hesapların artması sebebiyle mavi tik kayıtları askıya alındı.

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Ayrıca Twitter'ın 7 bin 500 çalışanının yaklaşık yarısının görevine son verildi.

Reuters, Tesla yatırımcılarının Musk'ın Twitter'la bu kadar meşgul olmasından dolayı endişe duyduğunu yazdı. Zira şirketin hisseleri, Musk'ın Twitter hissesi satın aldığını duyurduğu nisandan bu yana yarı yarıya düştü.

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