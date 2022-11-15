Teknoloji Elon Musk Twitterda kendisiyle tartışan mühendisi kovdu
SOSYAL MEDYA

Elon Musk Twitter'da kendisiyle tartışan mühendisi kovdu

Yaklaşık 6 yıldır Twitter için çalışan Eric Frohnhoefer, platformda yaptığı paylaşımlar üzerine kovuldu. Elon Musk'ın paylaşımlarını yanıtlayan ve bazı yanlış bilgileri düzelten Frohnhoefer'a yanıt veren Elon Musk, "Kovuldun" ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Elon Musk Twitterda kendisiyle tartışan mühendisi kovdu
Elon Musk

Tartışma Musk'ın, Android uygulamasının "birçok ülkede aşırı yavaş" olduğu için özür dilemesiyle yaşandı. Musk, uygulama kötü yazıldığı için bunun yaşandığını öne sürdü.

MUSK'IN TWEETİNİ ALINTILADI

Daha sonra, uygulamada çalışan bir Twitter mühendisi Musk'ın gönderisini alıntılayıp sözlerinin yanlış olduğunu iddia etti. Eric Frohnhoefer, Twitter'ın Android uygulaması üzerinde yaklaşık 6 yıldır çalıştığını ve "bunun yanlış olduğunu söyleyebileceğini" yazdı.

Frohnhoefer, "Android'de çokça performans geliştirmesi yapılabileceğini" kabul ederken, Musk'ın hız sorunlarının nereden kaynaklandığına dair teşhisine karşı çıktı.

Sorunların aslında uygulamanın çok az kişinin kullandığı birçok özellikle dolması, yeni geliştirmeler ekleme çabasıyla zamanla şişmesi ve ağla iletişim kurmaktaki yavaşlığından kaynaklandığını söyledi.

Frohnhoefer, Twitter'ın uygulamayı sadeleştirmeye, eski özellikleri silmeye ve çok fazla yeni özellik eklemekten kaçınmaya öncelik vermesini önerdi.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

İkili daha sonra Android uygulamasının yanı sıra öğle yemekleriyle ilgili söylenenler dahil Twitter hakkında daha genel kapsamlı tartışmaya devam etti.

Birçok kişi, özellikle Musk'ın şirketin işgücünün yaklaşık yarısını işten çıkardığı göz önüne alındığında, Frohnhoefer'ın Twitter'ın yeni sahibini alenen düzeltmesiyle muhtemelen kendisini riske attığını belirtti. Pazartesi günü bu uyarılar doğru çıktı.

'SELAM VEREN' EMOJİ

Musk, mühendisin kovulduğunu Twitter hesabından duyurdu. Çalışan ise işten çıkarıldıktan sonra selam veren emoji tweeti attı.

İkili arasındaki anlaşmazlık boyunca Frohnhoefer, Twitter'dan ayrılması durumunda bir dizi farklı seçeneği olduğuna işaret etti. LinkedIn'in "hiç bu kadar popüler olmadığını" ve Twitter yerine orada çalışabileceğini öneren bir Reddit yazılımcısından kendisine herkese açık bir mesaj gönderildiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Elon Musk, Twitter'a yalnızca iki haftadan uzun süredir sahip. Bu döneme büyük ölçüde kaotik operasyonlar ve personelin yarıdan fazlasının kaybı damga vurdu.

Musk şirketin başına geçer geçmez başlayan toplu işten çıkarmalara ek olarak, Twitter'ın en üst düzey yöneticilerinden bazılarının da istifa ettiği söyleniyor.

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