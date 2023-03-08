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Teknoloji

Elon Musk Twitter'dan tartıştığı çalışanından özür diledi

Twitter'ın sahibi Elon Musk, bir çalışanıyla Twitter'da yaşadığı tartışmadan dolayı özür diledi.

10:26 . 8/03/2023 Çarşamba
AA
Elon Musk

Elon Musk

BBC'nin haberine göre, şirket çalışanı Halli Thorleifsson, Twitter'dan Musk'a "İnsan kaynakları müdürün benim çalışan olup olmadığımı onaylayamıyor." bilgisini verdi. Twitter'ın sahibi Elon Musk, bir çalışanıyla Twitter'da yaşadığı tartışmadan dolayı özür diledi.

BBC'nin haberine göre, şirket çalışanı Halli Thorleifsson, Twitter'dan Musk'a "İnsan kaynakları müdürün benim çalışan olup olmadığımı onaylayamıyor." bilgisini verdi.

Musk ise Thorleifsson'a "Ne iş yapıyordun?" diye sordu.

Thorleifsson, Musk ile yazışmalarının ardından işten çıkarıldığına dair bir bildirim aldığını kaydetti.

Musk, çalışanına yönelik Twitter'da "en kötüsü" yazıp silerken bir süre sonra ise Thorleifsson'a işe geri dönmesini teklif etti.

Elon Musk, "Olayı yanlış anladığım için Halli'den özür diliyorum. (Söylemim) Bana söylenen gerçeğe aykırı ya da doğru ama anlamsız şeyler nedeniyleydi." ifadelerini kullandı.

Ajansı Ueno ile 2021'de Twitter bünyesine katılan Thorleifsson'ın işten çıkarılması durumunda şirketten yüklü miktarda tazminat alacağı gerekçesiyle Musk'ın kararından vazgeçtiği kaydediliyor.

Thorleifsson da yaşananları "garip" ve "son derece stresli" bulduğunu, Twitter'a geri dönmeyi değerlendirdiğini belirtti.





#Elon Musk
#özür
#Twitter
2 saat önce
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Elon Musk Twitter'dan tartıştığı çalışanından özür diledi
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