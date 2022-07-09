Teknoloji Elon Musk Twitterdan vazgeçti Anlaşma sonlandı
SOSYAL MEDYA

Elon Musk Twitter'dan vazgeçti: Anlaşma sonlandı

Elon Musk, Twitter için 44 milyar dolarlık anlaşmasını, anlaşmanın birçok hükmünün esaslı ihlalini gerekçe göstererek sonlandırdığını açıkladı.

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Haber Merkezi Reuters
Elon Musk Twitterdan vazgeçti: Anlaşma sonlandı
Elon Musk, 44 milyar dolarlık Twitter anlaşmasını sonlandırdığını açıkladı.

Reuters'in haberine göre Tesla CEO'su Elon Musk yaptığı açıklamada, Twitter için 44 milyar dolarlık anlaşmasını, anlaşmanın birçok hükmünün esaslı ihlalini gerekçe göstererek sonlandırdığını söyledi. Twitter hisseleri uzun vadeli işlemlerde yüzde 6 düştü.

Dünyanın en zengin insanı ve Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma konusunda anlaşmaya varmış ancak avukatları üzerinden şirkete iletilen bir mektupta platformda bulunan spam hesap sayısına dair Musk'la bilgi paylaşılmadığı suçlamasında bulunulmuştu. Bunun üzerine Twitter, spam hesap sayısına dair bilgi paylaşmaya başlamıştı. Son olarak Twitter yönetim kurulu şirketin Elon Musk'a satılmasına da onay vermişti.

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almada bu kadar yavaş olmasının nedeni yalnızca bot hesap sayısındaki belirsizlik değil. 44 milyar dolarlık anlaşmanın yapıldığı Nisan ayından bu yana Twitter yaklaşık yüzde 24 değer kaybetti. Bu nedenle Twitter'ın hisseleri Musk ile anlaşılan fiyatın çok altında işlem görüyor.

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