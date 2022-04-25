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Teknoloji Elon Musk Twitterı 44 milyar dolara satın aldı
SOSYAL MEDYA

Elon Musk Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldı

Tesla ve SpaceX'in CEO'su ABD'li iş insanı Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı satın aldı. Musk, 44 milyar dolarlık anlaşmaya imza attı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Elon Musk Twitterı 44 milyar dolara satın aldı
Elon Musk Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldı

Geçtiğimiz günlerde ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter için hisse başına 54,20 dolar teklif ederek Twitter’ın tamamına talip olan SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk, Twitter’ı 44 milyar dolara satın almak için anlaştı.

Anlaşma, Twitter tarafından yapılan açıklama ile de doğrulandı.

Twitter’ın tamamının Musk’a ait bir kuruluş tarafından hisse başına 54,20 dolardan satın alınacağı ve satın alma işleminin tamamlanmasının ardından Twitter’ın özel bir şirket haline geleceği ifade edildi.

  • Twitter’ı satın alma konusunda varılan anlaşmayı yaptığı basın açıklaması ile duyuran Musk, ”İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasinin temel taşıdır ve Twitter insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital şehir meydanıdır” dedi.

Musk, “Ayrıca ürünü yeni özelliklerle geliştirerek, güveni artırmak için algoritmaları açık kaynak yaparak, spam botlarını yenerek ve tüm insanların kimliğini doğrulayarak, Twitter’ı her zamankinden daha iyi hale getirmek istiyorum. Twitter’ın muazzam bir potansiyeli var. Onu ortaya çıkarmak için şirket ve kullanıcı topluluğuyla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum” dedi.

Twitter CEO’su Parag Agrawal ise, “Twitter’ın tüm dünyayı etkileyen bir amacı ve ilgisi var. Ekiplerimizle derinden gurur duyuyoruz ve daha önce hiç olmadığı kadar önemli olan çalışmalardan ilham aldık” dedi.

Twitter’ın Bağımsız Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor yaptığı açıklamada, “Twitter Yönetim Kurulu, Elon’un teklifini değer, kesinlik ve finansmana odaklanarak titiz bir değerlendirme süreci yürüttü. Önerilen işlem önemli bir nakit primi sağlayacak ve bunun Twitter hissedarları için ileriye dönük en iyi yol olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Twitter Elon Musk'ın satın alma teklifine sıcak bakıyor
FOTOĞRAF 10
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Dünyanın en büyük satışlarından birinin gerçekleşmesine kısa bir zaman kaldı. Twitter yönetiminin, milyarder iş insanı Elon Musk'a şirketin satılması için görüşmelere başladığı iddia edildi.
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TWITTER SATILDI MI?<br><br>Wall Street Journal'ın iddiasına göre satın Alma anlaşmasının bu hafta yapılabileceği öne sürüldü.
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TWITTER YÖNETİMİ SICAK BAKMAYA BAŞLADI<br><br>Geçtiğimiz haftalarda 43 milyar Dolar teklif eden Musk'a kapıları kapatan Twitter yönetiminin tavrı değişti.<br>
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Elon Musk'ın piyasadan hisse toplayarak şirketi ele geçirme planlarını her an devreye alma ihtimaline karşılık olarak Twitter yönetimi satışa sıcak bakmaya başladı.
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HAFTA SONU BULUŞTULAR<br><br>Elon Musk ve Twitter yönetimi satışa dair teklifi değerlendirmek için hafta sonu bir araya geldi.
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Masada bazı konuların bulunduğu ve zorlu olan maddeler nedeniyle anlaşmanın garanti olmadığı da belirtildi.
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TWITTER'I ÇOK İYİ KULLANIYOR<br><br>İş insanı Elon Musk, Twitter üzerinden birçok paylaşımda bulunuyor. Kripto paralara olan merakını Twitter üzerinden de belli eden Musk, Dogecoin'e ilişkin manipülatif açıklamalarda da bulunuyor.
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TWITTER'IN LOGOSU DEĞİŞEBİLİR<br><br>İş insanı Elon Musk, Twitter üzerinden birçok paylaşımda bulunuyor.
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Kripto paralara olan merakını Twitter üzerinden de belli eden Musk, Dogecoin'e ilişkin manipülatif açıklamalarda da bulunuyor. Satışın olması halinde Twitter'ın logosunun Dogecoin logosuna benzer bir hal alması da beklentiler içinde.
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Ayrıca Twitter'ı satın alması halinde tweetlere düzenleme yapılabileceğine dair değişikliği de gerçekleştirmesi bekleniyor.
Twitter Elon Musk'ın satın alma teklifine sıcak bakıyor
Dünyanın en fazla kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'ı satın almak isteyen milyarder iş insanı Elon Musk hedefine oldukça yaklaştı. Twitter idaresi ile Elon Musk satın alma için görüşmelere başladı.
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