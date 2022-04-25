Elon Musk Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldı

Geçtiğimiz günlerde ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter için hisse başına 54,20 dolar teklif ederek Twitter’ın tamamına talip olan SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk, Twitter’ı 44 milyar dolara satın almak için anlaştı.

Anlaşma, Twitter tarafından yapılan açıklama ile de doğrulandı.

Twitter’ın tamamının Musk’a ait bir kuruluş tarafından hisse başına 54,20 dolardan satın alınacağı ve satın alma işleminin tamamlanmasının ardından Twitter’ın özel bir şirket haline geleceği ifade edildi.

Twitter’ı satın alma konusunda varılan anlaşmayı yaptığı basın açıklaması ile duyuran Musk, ”İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasinin temel taşıdır ve Twitter insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital şehir meydanıdır” dedi.

Musk, “Ayrıca ürünü yeni özelliklerle geliştirerek, güveni artırmak için algoritmaları açık kaynak yaparak, spam botlarını yenerek ve tüm insanların kimliğini doğrulayarak, Twitter’ı her zamankinden daha iyi hale getirmek istiyorum. Twitter’ın muazzam bir potansiyeli var. Onu ortaya çıkarmak için şirket ve kullanıcı topluluğuyla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum” dedi.

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Twitter CEO’su Parag Agrawal ise, “Twitter’ın tüm dünyayı etkileyen bir amacı ve ilgisi var. Ekiplerimizle derinden gurur duyuyoruz ve daha önce hiç olmadığı kadar önemli olan çalışmalardan ilham aldık” dedi.

Twitter’ın Bağımsız Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor yaptığı açıklamada, “Twitter Yönetim Kurulu, Elon’un teklifini değer, kesinlik ve finansmana odaklanarak titiz bir değerlendirme süreci yürüttü. Önerilen işlem önemli bir nakit primi sağlayacak ve bunun Twitter hissedarları için ileriye dönük en iyi yol olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.