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Teknoloji

Elon Musk: Twitter'ın ismi ve logosu değişiyor

Twitter'ın CEO'su Elon Musk, platformunun adının ve logosunun değişeceğini açıkladı. 52 yaşındaki milyarder, "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz." paylaşımını yaptı.

09:35 . 24/07/2023 Pazartesi
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Arşiv

Arşiv

Elon Musk, Twitter'ın isimi ve logosunu değiştirmek istediğini açıkladı. 52 yaşındaki Musk, attığı tweet’te, "Ve yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz". ifadelerini kullandı: Sosyal medya platformunun milyarder sahibi, erken saatlerde Twitter’da yaptığı paylaşımda "Bu gece yeterince iyi bir X logosu yayınlanırsa, yarın dünya çapında yayına girmesini sağlayacağız." dedi. Musk, yeni logosuyla "her bir insanı eşsiz kılan kusurları somutlaştırmak" istediğini öne sürdü.


'Uzun zaman önce yapılmalıydı'

Musk, titreyen bir "X" resmi paylaştı ve daha sonra bir Twitter Spaces sesli sohbetinde Twitter logosunun değişip değişmeyeceği sorusuna "Evet. Bu, uzun zaman önce yapılmalıydı.” yanıtını verdi. Bununla birlikte Musk'ın Ekim ayında Twitter'ı satın almasından bu yana geçen çalkantılı süreç içerisinde şirket, milyarderin Çin'in WeChat'i gibi bir "süper uygulama" yaratma vizyonunu yansıtması amacı ile işletme adını X Corp olarak değiştirdi.







#Elon Musk
#Twiitter
#Çin
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